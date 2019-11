Fine Line è il nuovo album di Harry Styles, in uscita il 13 dicembre 2019. L’ex cantante dei One Direction ha pubblicato la cover del disco sui social, accompagnando anche la data ufficiale del rilascio. Uno scatto che vede l’artista con i pantaloni bianchi a vita alta e una blusa fucsia.

L’album di Harry è stato il singolo Lights Up. In una recente intervista su Rolling Stone, in merito al suo nuovo disco ha dichiarato: “Parlerà anche del fare se**o e del sentirsi tristi. Ti dirò che posso diventare davvero patetico quando sono geloso. Mi sento più felice di quanto non sia mai stato ma anche più triste di quanto non sia mai stato, dispiaciuto per me stesso… è davvero diverso condividerlo”.

Redazione-iGossip