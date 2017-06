Geri Halliwell è a metà del suo nuovo album solista. La Ginger Spice ha finalmente deciso di tornare a fare musica con il primo singolo Angels of chains. La mamma vip del piccolo Montague George Hector Horner, nato il 17 gennaio 2017 dalle sue nozze con il direttore sportivo del team di Formula 1 Red Bull Racing Christian Horner, ha dedicato il suo nuovo singolo al compianto e geniale artista britannico George Michael, scomparso il 25 dicembre 2016. La stella del Pop è scomparsa nella sua abitazione di Goring-on-Thames, stroncato da un arresto cardiaco a 53 anni.

La cantautrice britannica ha dichiarato in una recente intervista: “Sono a metà (del nuovo album, ndr). Ho cercato di passare attraverso una transizione musicale, non voglio più correre in pantaloni e George mi ha detto di lasciare un divario dopo il mio ultimo record. Ho fatto questo, ma sono passata attraverso la procrastinazione e la paura, sono passati 12 anni, ho scritto musica, alcune canzoni sono state leakkate, poi ho ricominciato l’anno scorso, ho circa cinque pezzi che mi piacciono e sono ancora nella fase della scrittura. Questa canzone mi ha dato una spinta e la sto seguendo”.

La star musicale ha poi asserito al quotidiano Metro che ora deve affidarsi solo al suo istinto: “Può essere difficile, devo fare affidamento al mio coraggio, amo fare musica“.

In una precedente intervista Ginger Spice aveva dichiarato al tabloid britannico The Mirror in merito al suo nuovo singolo dedicato a George Michael: “Volevo sempre avere la sua critica e approvazione. C’erano due cose per la quale ero solita rivolgermi a lui: per prima cosa, l’ultima canzone che avevo scritto, per vedere cosa ne pensasse. A volte pensava che fosse buona, altre volte no”. Per poi aggiungere: “Mi faceva sempre un discorso, prima, e poi mi diceva esattamente cosa ne pensava: di musica e fidanzati”.