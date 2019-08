Iggy Azalea parla del debutto in classifica di “In my defense”

Iggy Azalea ha parlato del suo debutto in classifica, non di certo eccezionale, del suo ultimo album intitolato “In my defense”. Ha debuttato al numero 50 della Billboard 200. Ovviamente tutti, a partire da lei, si aspettavano molto di più.

Iggy ha commentato su Twitter: “Finché faccio meglio ogni volta che cerco di ottenere qualcosa, continuo ad andare avanti. Un miglio a testa sarebbe fantastico! Ma tutto ciò di cui ho bisogno è un centimetro in avanti per sapere che sto andando nella giusta direzione. Ci sono due opzioni. Smettere. O stare in silenzio e continuare a combattere”.

La 29enne rapper e modella australiana non vede l’ora di mettersi al lavoro sul prossimo album.

Redazione-iGossip