“Melodrama”: il nuovo album di Lorde si preannuncia scoppiettante

Sarà un ritorno spettacolare quello di Lorde, a distanza di quattro anni dal disco di debutto. La cantautrice neozelandese, una delle migliori artiste del panorama internazionale, apparirà con il nuovo atteso album “Melodrama”.

Disponibile dal 16 giugno, in poche ore il disco è già primo nella classifica di iTunes in 40 Paesi e top5 in altri 20. D’altronde non è la prima volta che Lorde dimostra le sue grandi capacità artistiche. Nel 2013, a 16 anni, la cantante si è affermata come voce di una generazione, grazie al suo disco di debutto che ha ottenuto negli Usa 3 dischi di Platino e ha venduto oltre 4 milioni di copie nel mondo, oltre a farle guadagnare due Grammy Awards.

Lorde ha programmato un tour mondiale, che toccherà anche Milano

La star ha da poco fatto l’annuncio di un tour mondiale, che farà tappa anche in Italia per una sola data al Fabrique di Milano il prossimo 12 ottobre.

Durante questi concerti Lorde canterà, direttamente in versione live, i nuovi brani di un album che si preannuncia, già dal titolo, melodrammatico e pungente.