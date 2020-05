Chi è Eliana Michelazzo? Anni, altezza, peso, agenzia, marito, Simone Coppi, Uomini e Donne

Chi è Eliana Michelazzo? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa grazie al chiacchieratissimo scandalo Mark Caltagirone-Pamela Prati, l’ex agente della showgirl e star del Bagaglino è finita spesso al centro della cronaca per questa scottante questione e per altre querelle mediatico-giudiziarie. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

Chi è Eliana Michelazzo? La biografia

Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

Eliana Michelazzo è nata il 16 luglio 1979, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Roma. Alta 165 cm, pesa 55 chili, fisico da pin-up formosa, capelli castani e occhi marroni per Eliana. La sua infanzia è stata particolarmente difficile. Non conosce alcuni suoi fratelli. Va pazza per i tatuaggi. All’età di 15 anni ha iniziato a lavorare come estetista, occupandosi di ricostruzione unghie. Ha sempre sostenuto di essere una grande amante degli animali: da anni vive con il suo fedelissimo cane Benito e ha anche una forte passione per i cavalli. Eliana è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram.

Chi è Eliana Michelazzo? La carriera

Pamela Perricciolo, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

Nel 2009 ha debuttato in tv come corteggiatrice del trono classico Uomini e Donne. Eliana ha corteggiato l’ex nuotatore Federico Mastrostefano, che alla fine ha scelto Pamela Compagnucci. Dopo questa esperienza in tv, Eliana ha aperto un’agenzia con la sua ex socia Pamela Perricciolo intitolata Aicos Management. All’agenzia in questione si sono iscritti diversi vip tra cui Pamela Prati. Le due socie insieme con Pamela Prati hanno montato il finto matrimonio con il finto imprenditore Mark Caltagirone, che ha tenuto banco sulla stampa e in tv per diversi mesi nel 2019. Anche Eliana si è inventata il finto matrimonio con il finto Simone Coppi. Dopo questi scandali, l’ex manager Eliana Michelazzo ha debuttato come cantante con il singolo “Riparto da me”.

Chi è Eliana Michelazzo? La vita privata

Eliana Michelazzo – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa ben poco. Dagospia ha lanciato il gossip sulla presunta relazione lesbo di Eliana Michelazzo con l’ex socia in affari e presunta ex fidanzata Pamela Perricciolo. Poi ha avuto una breve love story con Daniele Bartolomeo.