Pink si prende una pausa dalla musica nel 2020

Pink si prenderà una pausa dalla musica nel 2020 per trascorrere più tempo con la famiglia. L’ha annunciato la stessa cantante a Entertainment Tonight. “Abbiamo fatto due anni e mezzo di musica e Willow è tornato a scuola adesso – ha dichiarato l’artista -. Jameson inizierà presto la scuola materna. È un po’ l’anno della famiglia. E anche Carey Hart ha molti progetti in arrivo. Mi è sempre di grande supporto. Mi segue in giro per il mondo e ora tocca a lui, è il suo momento”.

Per quanto riguarda la sua vita artistica, l’ottavo album della cantante “Hurts 2B Human” è stato rilasciato all’inizio di quest’anno e l’artista ha appena concluso il tour “Beautiful Trauma” all’inizio di novembre. Hurts 2B Human è stato anticipato dai singoli Walk Me Home, Can We Pretend e dall’omonimo Hurts 2B Human.