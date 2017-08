Aspettando il sole di Mauro Ermanno Giovanardi è il primo singolo estratto dall’album, La mia generazione. Il nuovo disco del cantante, bassista e produttore discografico originario di Monza uscirà il 22 settembre 2017 in cd, vinile e negli store digitali (ed è già disponibile in preorder su Itunes). Aspettando il sole è la canzone di Neffa del 1996, proposta in una nuova versione tinta di venature blues e di atmosfere dense e corpo da Giovanardi. “Quando pensai la track list definitiva – ha detto l’artista – Aspettando il sole rappresentava la vera incognita: non ero certo di essere in grado di farne qualcosa di bello e credibile perché rappare è un altro mestiere che cantare. È proprio un’altra partita. Ma l’intuizione che avevo avuto di spostare un pezzo hip hop da un immaginario urbano, a qualcosa che avesse a che fare con le sue radici, cioè il blues, mi intrigava molto, mi dava la possibilità di cucirmi addosso un’atmosfera sonora a me più familiare. Portarlo da New York a Memphis. Dalla metropoli agli spazi aperti. E’ stata questa la sfida – ha proseguito – che ho lanciato ai miei musicisti/produttori: ne è nata una versione acustica, senza chitarre elettriche e senza tasti, con solamente slide, cori e armonica. Come fosse registrato al Sun Studio nei primi anni ’50, prima svolta country e r’n’r con Johnny Cash ed Elvis. Aspettando il sole è stata la prima traccia che abbiamo registrato; quel mood di ricerca e sperimentazione ci ha accompagnato lungo tutto l’album”. Ecco testo e audio del brano.

Aspettando il sole di Mauro Ermanno Giovanardi: il testo

La tele resta spenta e non la guardo più

ho un nodo in gola che è difficile mandare giù,

fumo un po’, sposto via la tenda,

cielo grigio piombo io non lascio che mi prenda,

la nostalgia che sale lentamente

come mai io penso a te mi chiedo adesso dove sei cosa fai,

chissà se tu avrai mai pensato a me,

al nostro fuoco che bruciava e mo’ è cenere.

Ma tutto passa piano e pure se fa strano io sorrido

perché so che oggi non ti chiamerò,

quel che viene venga e mi sta bene

quel che è stato è già passato

e mo’ il passato se lo tiene,

e piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle

ma mi asciugherò perché so che il tempo è ciclico

e so che un po’ di tempo è quello che ci vuole

mentre un guaglione sta scacciando il male sta aspettando il sole…

Oggi non c’è sole intorno a me

salvami, risplendi e scaldaci, voglio il sole,

cerco nuova luce nella confusione di un guaglione…

….e oggi è come ieri ma forse è un’impressione

frutto della mente di un guaglione

sarà che non c’è il sole

sarà che tutto sembra resti uguale

sarà quel che sarà sono preso male

ma nessuno chiama e non so chi chiamare

cerco di schiodarmi e penso solo a quello che ho da fare

uh Gesù Gesù, sono io la vittima dei demoni che tornano

e che vengono a tirarmi giù

i miei cattivi pensieri che mi aspettano braccano, parlano e parlano

dove sono i raggi che scaldavano un guaglione

dove sono gli altri della mia ballotta mo’ che sono nel ciclone?

in dopa trovo la mia cura in dopa mischio le radici e la cultura,

l’energia pura la musica mi detta le parole

caccio queste rime e so che prima o poi ritorna il sole…

Oggi non c’è sole intorno a me salvami, risplendi e scaldaci,

voglio il sole, cerco nuova luce nella confusione di un guaglione…

….vada come vada e va da sé

conto solo su di me e già so che già sai che…

Chico fa quel che s’ha da fare quando amore non c’è …

dev… dev… devo imbustare perché in tasca manca money

sempre più difficile restare calmo in questa situazione sclero,

non ne voglio più parto da zero

so che in qualche modo devo andare su ma…

non c’è più luce, solo buio che fa male

non c’è più pace solo rabbia che ogni giorno sale

so bene dove sono e adesso voglio stare qui,

sentire il beat se sei all’ascolto vieni a prendermi

rapiscimi, musica colpisci al cuore boom cha boom cha

però non c’è dolore distendi le tue mani guaritrici su un guaglione

mentre sta aspettando il sole…

Oggi non c’è sole intorno a me

Salvami, risplendi e scaldami,

voglio il sole,

cerco nuova luce nella confusione di un guaglione….

Aspettando il sole di Mauro Ermanno Giovanardi: l’audio