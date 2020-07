Autostop di Shade: testo e video ufficiale della canzone

Autostop di Shade è il nuovo singolo del 32enne rapper e doppiatore torinese. Il brano è stato prodotto da Jaro in collaborazione con il team di Itaca e rappresenta il desiderio di staccare, di cercare qualcosa di speciale. Che sia il mare, la persona giusta o anche solo la felicità. Ed è proprio l’estate, questa più delle altre, il momento giusto per ripartire e trovare ciò che si cerca, soprattutto in questo periodo. Nel video Shade mostra ancora una volta le sue capacità di cimentarsi in più generi musicali, dal rap al pop, e di usare benissimo le parole. Rappando in 10 stili diversi in un solo minuto e usando le basi delle hit internazionali e italiani del momento, Shade riesce a cambiare modo di cantare tra una canzone e l’altra nascondendo tra le parole indizi sul titolo del singolo. Ecco testo e video ufficiale della canzone.

Autostop di Shade: il testo

Autostop di Shade: il video ufficiale

Redazione-iGossip

[Intro1]Shade [Strofa 1]Sai che c’è? Che sono stanco e voglio andarmeneSe il mondo chiama non rispondere (No)Almeno?per?un po’, oh-oh-oh?(Vai)Anche senza aereo prendimi sul serioChe?ti porto via di quaE chi se ne frega se?non?ho?una metaCi sei?tu, la mia?metàE poi balleremo sotto il cielo di questa cittàAnche quando la canzone finirà (Oh) [Ritornello2]Cerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotIn entrambi mi ci perdoTu mi fai uno strano effettoTutto il mondo resta fermoSe sei qui a ballar con meCerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotNoi restiamo ad aspettareVoglio stare ancora un po’E ti manderò un vocaleChe poi cancelleròWo-oh-oh-oh [Strofa 2]Signorina, buonasera (Oh)Siamo come un film e non salto una scena (Oh)Una storia presa da una storia vera (Oh)Che mi salvo anche se ho la memoria piena (Oh)Ba-baby no, non dirmi di noTu sei un rischio, come una slotQuesta storia non è un casino, è un casino (Oh) [Ritornello2]Cerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotIn entrambi mi ci perdoTu mi fai uno strano effettoTutto il mondo resta fermoSe sei qui a ballar con meCerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotNoi restiamo ad aspettareVoglio stare ancora un po’E ti manderò un vocaleChe poi cancelleròWo-oh-oh-oh [Bridge4]E quando tornerà il freddo ripenseremo ad agostoE avrò bisogno di te, di te, di teNon ci sarà più distanza, da solo nella mia stanzaIo avrò bisogno di te [Ritornello2]Cerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotIn entrambi mi ci perdoTu mi fai uno strano effettoTutto il mondo resta fermoSe sei qui a ballar con meCerco il mare in autostopDai tuoi occhi a un altro shotNoi restiamo ad aspettareVoglio stare ancora un po’E ti manderò un vocaleChe poi cancelleròWo-oh-oh-oh.