Bad Behaviour di Mabel: testo, traduzione e video

Bad Behaviour di Mabel è prodotto da Dre Skull e farà parte dell’album High Expectations. “Ho scritto Bad Behaviour dopo una serata fuori – ha dichiarato l’artista – in cui qualcuno mi ha detto tipo: Ti stai comportando da matta, devi ridimensionarti un po’. E sai quando provi quel sentimento, e sei tipo Oh mio Dio, no, sono troppo pazza? E poi mi sono svegliata il giorno dopo e ho detto, Non lo ero, mi stavo solo divertendo!”. Ecco testo, traduzione e video del brano.

Bad Behaviour di Mabel: il testo

[Hook1]

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

On my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na

[Chorus2]

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up, I run around you

You know you can’t keep up

[Verse 1]

They ask if it’s my birthday

Say “what we celebrating”

Everybody dance around me, dance around me

Mmm, the whole room looking my way

Cause the afterparty’s my place

I got ‘em all around me, all around me

Mmm

[Pre-Chorus3]

Don’t wait, not a minute

We here, no limit, no pressure baby

Can’t dip, now we in it

It’s gonna be a good one

Never no pressure baby

I was unruly when you met me

You just have to accept it

And if you can’t handle it

[Chorus2]

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up I’m all around you

You know you can’t keep up

With my bad behaviour

[Hook1]

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

[Verse 2]

On you, all the drinks are on you

You know how I like to

So dance around me, dance around me

Don’t need a real occasion

Cause is there isn’t then I’ll make one

Don’t you know about me, know about me

[Pre-Chorus3]

Don’t wait, not a minute

We here, no limit, no pressure baby

Can’t dip, now we in it

It’s gonna be a good one

Never no pressure baby

I was unruly when you met me

You just have to accept it

And if you can’t handle it

[Chorus2]

Don’t get me faded

Don’t play my favorite

If you don’t wanna see me acting like a fool

If you can’t keep up with my bad behaviour

You can’t contain me

Every time I’m up I’m all around you

You know you can’t keep up

With my bad behaviour

[Hook1]

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

Na na na na, na na na na, na na na na, na na na na

With my bad behaviour

[Outro9]

No I don’t mean to tease you

But I’m not a people pleaser

No I don’t need a reason

I’m not doing it for you

I’m just doing it for me, yeah

No I don’t mean to tease you

But I’m not a people pleaser

No I don’t need a reason

I’m not doing it for you

I’m just doing it for me, yeah.

Bad Behaviour di Mabel: la traduzione

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

In merito al mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na

Non farmi sbiadire

Non fare il mio preferito

Se non vuoi vedermi comportarmi come uno sciocco

Se non riesci a tenere il passo con il mio cattivo comportamento

Non puoi contenermi

Ogni volta che mi alzo, ti corro intorno

Sai che non puoi tenere il passo

Chiedono se è il mio compleanno

Dì “cosa celebriamo”

Tutti ballano intorno a me, ballano intorno a me

Mmm, l’intera stanza mi sta guardando

Perché l’afterparty è il mio posto

Li ho intorno, intorno a me

mmm

Non aspettare, non un minuto

Siamo qui, nessun limite, nessuna pressione baby

Non possiamo immergerci, ora ci siamo dentro

Sarà bello

Mai nessuna pressione, bambino

Ero indisciplinata quando mi hai incontrato

Devi solo accettarlo

E se non riesci a gestirlo

Non farmi sbiadire

Non giocare al mio preferito

Se non vuoi vedermi comportarmi come uno sciocco

Se non riesci a tenere il passo con il mio cattivo comportamento

Non puoi contenermi

Ogni volta che mi alzo, sono tutta intorno a te

Sai che non puoi tenere il passo

Con il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

Con il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

Con il mio cattivo comportamento

Su di te, tutte i drinks sono su di te

Sai come mi piace

Quindi balli intorno a me, balla intorno a me

Non ho bisogno di una vera occasione

Perché non c’è allora allora me ne farò una

Non mi conosci, non conosci me

Non aspettare, non un minuto

Siamo qui, nessun limite, nessuna pressione baby

Non possiamo immergerci, ora ci siamo dentro

Sarà bello

Mai nessuna pressione, bambino

Ero indisciplinata quando mi hai incontrato

Devi solo accettarlo

E se non riesci a gestirlo

Non farmi sbiadire

Non giocare al mio preferito

Se non vuoi vedermi comportarmi come uno sciocco

Se non riesci a tenere il passo con il mio cattivo comportamento

Non puoi contenermi

Ogni volta che mi alzo, sono tutta intorno a te

Sai che non puoi tenere il passo

Con il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

Con il mio cattivo comportamento

Na na na na, na na na na na, na na na na na, na na na na na

Con il mio cattivo comportamento

No, non intendo prenderti in giro

Ma non sono una che cerca il consenso della gente

No, non ne ho motivo

Non lo sto facendo per te

Lo sto solo facendo per me, sì

No, non intendo prenderti in giro

Ma non sono una che cerca il consenso della gente

No, non ne ho motivo

Non lo sto facendo per te

Lo sto solo facendo per me, sì.

Bad Behaviour di Mabel: il video

