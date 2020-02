Che poi di Carl Brave: testo e video ufficiale

Che poi di Carl Brave anticipa il suo nuovo album. Una traccia che conquista fin dalle prime note con un beat travolgente e un riff di chitarra ossessivo che corre veloce tra le strade della sua Roma e accompagna idealmente già fuori dall’inverno. Il video del pezzo è stato girato negli studi di Cinecittà e diretto da Fabrizio Conte e vede la partecipazione del celebre attore e regista Carlo Verdone.

Carl Brave – Foto: Facebook

Che poi di Carl Brave: il testo

Come va?

caffè e latte e cornettino crema

la mattina sempre nello stesso bar

e non metti manco la catena

rubi una 7 Up

guarda là

che si gira tutta Roma quando passi

col tuo pantalone bianco all’Ara Pacis

per educazione do un colpetto di clacson e ti guardo

Che poi con te è tutto un flirtare

tanto non concludi mai

t’ho preso due o tre girasoli per farmi perdonare

e dai

La mia felpa fluo-uo nei tuoi occhi blu

eravamo un duo-uo ma ora non lo siamo più

sotto casa che ti faccio mille poste

butti giù dalla finestra foto nostre

io le acchiappo e grido eh oh eh oh oh eh oh eh oh

Una media per me (due)

una birra fai due (tre)

una media per lei (due)

una birra fai due (tre)

una media per me (due)

una birra fai due (tre)

una media per lei (due)

una birra fai due

Tua madre fuma MS rosse

sorride bella c’ha i colpi di tosse, colpi di sole

biondo platino che va di moda tra le signore

tu sei il mio sangue, sei i miei capillari

se una vecchia storia che sa di Campari

sulla sedia le giacche si abbracciano

piante grasse ingrassano, due vite non ci bastano

Da amici a fratelli siamesi, siamesi

e poi sei sparita per mesi, per mesi

e mo’ non capisco perché tra noi solo chilometri di pareti

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

vorrei stare incastrati come gli origami

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

e star lontani come sta’ ai domiciliai

La mia felpa fluo-uo nei tuoi occhi blu

eravamo un duo-uo ma ora non lo siamo più

sotto casa che ti faccio mille poste

butti giù dalla finestra foto nostre

io le acchiappo e grido eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

eh oh eh oh oh eh oh eh oh

Una media per me (due)

una birra fai due (tre)

una media per lei (due)

una birra fai due (tre)

una media per me (due)

una birra fai due (tre)

una media per lei (due)

una birra fai due (tre).

Che poi di Carl Brave: il video ufficiale