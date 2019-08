Coca cola di Chadia Rodriguez: testo e video ufficiale

Coca cola di Chadia Rodriguez è uscito il 21 giugno scorso. La produzione è affidata a Big Fish. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Coca cola di Chadia Rodriguez: il testo

Le ragazzine vanno fuori per la Coca Cola

Fuori per le bollicine della Cola Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca Cola

Stanno in giro fino all’alba a bere Coca Cola

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Le ragazzine vanno fuori per la Coca Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca Cola

Coca-Cola buona da morire (già)

Una sola ancora e giura che vai a dormire

Le sei del mattino tutti in piedi

La notte che scorre senza problemi

Le mani per aria con fuori i medi

Borselli di Gucci belli ripieni (oh)

Corro su un Carrera mentre fuori è giorno

Vado al mare, faccio colazione e torno

Lui ìocchi a mandorla, Asia, dico tipo Tai-chi

Si beve una Coca Cola e tira fuori i suoi CD

Non beve pacchi frate, solo Coca-Cola seria

Non beve Pepsi frate, solo Coca-Cola vera

Non beve cocktail frate, solo Coca-Cola nera

Coca-Cola tutta sera.

Le ragazzine vanno fuori per la Coca-Cola

Fuori per le bollicine della Cola Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca-Cola Stanno in giro fino all’alba a bere Coca Cola

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Le ragazzine vanno fuori per la Coca-Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca-Cola.

Tutti vanno fuori per la Coca-Cola

Fuori dall’ufficio e fuori da scuola

Le bolle che friggono nella gola

Che quasi gli tolgono la parola

Chi puoi farne a meno (chi?)

Bevi, in disco è pieno

Siamo al parcheggio, tu accelera che io tiro il freno (ya)

Tutta l’estate con i piedi dentro all’acqua

Dormiamo mangiando pillole come Pac-Man

Tutti in fila per il drink come va, ya

Sembra il movimento di notte in strada batta-glia

Con tutte quelle, tutte, tutte quelli

Tutti si sentono dei principi e delle regine (ah)

Guardano l’alba abbracciati persi sulle panchine (yaya)

Tutte le mattine.

Le ragazzine vanno fuori per la Coca-Cola

Fuori per le bollicine della Cola Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca Cola

Stanno in giro fino all’alba a bere Coca Cola

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Coca (Coca) Cola (eh)

Le ragazzine vanno fuori per la Coca Cola

Per strada tutti vanno fuori per la Coca Cola.

Coca cola di Chadia Rodriguez: il video ufficiale

