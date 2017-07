Estate dimmerda di Salmo: testo e video ufficiale

Estate dimmerda di Salmo è il nuovo singolo di Maurizio Pisciottu prodotto da Low Kidd e dallo stesso rapper sardo. E’ un brano che uccide le canzoni estive con un ritornello che è già diventato di successo: “Vabbè balliamo”. Ora scopriamo insieme il testo e il video ufficiale di Estate dimmerda.

Estate dimmerda di Salmo: il testo

Quaranta gradi all’ombra

Sta macchina è una tomba

Faccio un giro di ronda

Il sole picchia come Rhonda

Farò una vasca a dorso

Fra’ c’ho l’estate addosso

Quindi levatevi dal cazz0

Che mi state addosso

Odio il fanatismo

Olbia Gran Turismo

Psico-terrorismo

Vaccini, autismo

Chimico come scie

Fumo queste e dopo andiamo

Un’altra estate, merda

Che facciamo?

Vabbé balliamo

E allora balliamo

Yeah, Yeah, Yeah, Check, Oh

In giro scooteroni

Segni di copertoni

Trenta birre Peroni

Cimiteri di ombrelloni

Ho fatto il cash, tango

E Salmo Dos Santos

Rimbalzo sopra questi rapper

Come il Super Santos

Non faccio hit estive

Ti sfascio il club privè

Stai con chi mal vive

Io in Sardegna, Maldive

Lo giuro tipo scout

Con quel cul0 così grande

Puoi venire al mio concerto e fare sold out

Festeggio il 4/20

Non dirlo ai quattro venti

Non mangiarti la coca

Sorridi a quattro denti

Vieni con me

Sono il re senza alcun trono

Conosco un posto cool

Fanno un Moscow Mule buono

Tutto il giorno in mutande

Cerchi un posto al sole

Vuoi uno specchio più grande

Dentro l’ascensore

Ti hanno bocciato a scuola

Poi ti hanno licenziato

T’han preso la patente

La tipa ti ha lasciato

Non avere paura

Non restare nell’ombra

Allaccia la cintura

Sto concerto è una bomba

Dicono “Allah è grande”

Ma noi che ne sappiamo?

Chiedilo a Ariana, che facciamo?

Vabbé balliamo

E allora balliamo

Yeah, Yeah, Yeah

E allora balliamo

Come quando fuori piove

Aspetto arrivi la mia onda

Chiamo un uragano col tuo nome

Io spero che tu mi risponda

E allora balliamo

Come quando fuori piove (yeah yeah)

Aspetto arrivi la mia onda

Chiamo un uragano col tuo nome (yeah yeah)

Io spero che tu mi risponda

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo

Vivo adesso che la notte muore

Sto guardando l’alba

Quindi scusa, non fare rumore (shhh)

Come ballare sotto l’acquazzone

Prenderò l’estate

Per distruggerla in una canzone

La vita è bella ma alla fine muori

È sempre l’ultimo giorno d’estate

E sono chiuso fuori

E stati d’animo

E sento il richiamo

Un’altra estate, merda, che facciamo?

Balliamo?

Lo vuoi toccare il cielo?

Posso darti un passaggio

Ho la testa tra le nuvole

E mi godo il paesaggio

Sento la buena onda

Sono la New Wave

Tu aspetti ancora il grande salto

Blue Whale!

Sì, scema

Avverti il tuo cervello quando s’inceppa

Una balena in spiaggia

Qualcuno chiami Sea Shepherd

Chiedo venia

Ma ho la terza media

Eppure rimo appena

E questa scena

Mi spalma la crema sulla schiena

Ti mando il sole in posta

Tranquillo tutto a posto

Cazz0 ci vieni a fare in costa?

Ti costa troppo

Vuoi fare il finto ricco

Mando lo yatch a picco

Fancul0 le Seychelles

Salmo è il nuovo sceicco

Guardo brutte notizie

Come il Tg alle 8

L’estate sta finendo

Ho già messo il giubbotto

Ho messo pure il casco

Perché tu parli troppo

È un canto di protesta

Cerco il punto G8

Non avere paura

Non restare nell’ombra

Allaccia la cintura

Sto concerto è una bomba

Dicono “Allah è grande”

Ma noi che ne sappiamo?

Chiedilo a Ariana, che facciamo?

Vabbé balliamo

E allora balliamo

Yeah, Yeah, Yeah

E allora balliamo

Come quando fuori piove (yeah yeah)

Aspetto arrivi la mia onda

Chiamo un uragano col tuo nome (yeah yeah)

Io spero che tu mi risponda

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo, e allora balliamo

E allora balliamo.

Estate dimmerda di Salmo: il video ufficiale