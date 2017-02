Fatti bella per te di Paola Turci: il testo ufficiale

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Paola Turci ha presentato il suo brano Fatti bella per te, affrontando un tema da sempre molto caro alla cantante: l’accettazione di sé e l’autostima.

Paola Turci torna ancora una volta a Sanremo: ha partecipato infatti ben 9 volte al Festival in gara. La prima nel 1986, l’ultima nel 2001. Nel 1989 la cantautrice ha vinto la categoria Emergenti con il brano Bambini, aggiudicandosi anche il premo della Critica.

Racconta la cantante: “È un tema a me caro, quello dell’accettazione di sé. L’ho cominciato ad affrontare seriamente quando sono venuta allo scoperto con me stessa ammettendo di avere paura invece di avere coraggio. Allora l’ho confessato pubblicando un libro e raccontando i miei limiti, gli sbagli, la mia vulnerabilità, e ne è uscito un libro dal titolo “Mi amerò lo stesso” che poi è diventato un monologo teatrale che ha visto realizzare il mio sogno di fare l’attrice interrotto il giorno in cui mi sono spaccata la faccia, 24 anni fa. Queste – il libro e il teatro – sono state due esperienze curative. E questa canzone lo racconta bene”.

Fatti bella per te di Paola Turci: il testo

Non ti trucchi

E sei più bella

Le mani stanche

E sei più bella

Con le ginocchia sotto il mento

Fuori piove a dirotto

Qualcosa dentro ti si è rotto

E sei più bella

Sovrappensiero

Tutto si ferma

Ti vesti in fretta

E sei più bella

E dentro hai una confusione

Hai messo tutto in discussione

Sorridi e non ti importa niente, niente!

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

Passano inverni

E sei più bella

E finalmente

Ti lasci andare

Apri le braccia

Ti rivedrai dentro una foto

Perdonerai il tempo passato

E finalmente ammetterai

Che sei più bella

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te!

Per te, per te

E sei più bella quando sei davvero tu

E sei più bella quando non ci pensi più

Se un’emozione ti cambia anche il nome

Tu dalle ragione, tu dalle ragione

Se anche il cuore richiede attenzione

Tu fatti del bene

Tu fatti bella per te

Per te, per te