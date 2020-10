Finché ti va è il nuovo singolo dei Tiromancino: testo e video

Finché ti va è il nuovo singolo dei Tiromancino, prodotto da Federico Zampaglione e Jason Rooney. Non è altro che un viaggio tra atmosfere malinconiche accompagnato da un testo capace di accogliere, abbracciare l’ascoltatore e portarlo con sé all’interno di questa storia d’amore, è un primo assaggio del prossimo progetto discografico del gruppo. Ecco testo e video del brano.

Tiromancino – Foto: Facebook

Federico Zampaglione ha così descritto il brano: “Non è facile per me parlare di questa canzone perché ha una natura così intima e romantica che tende ad entrarmi sottopelle e a parole non riesco a descriverla bene. Va ascoltata, chiudendo gli occhi e lasciandosi andare. È stata scritta (insieme a Jason Rooney, Luigi Sarto e Camilla Capolla) a Novembre scorso, ma visti gli accadimenti ho voluto tenerla segreta e aspettare il momento giusto per farla venire alla luce. Ora è arrivato il tempo di condividerla e mi sento emozionato come agli inizi della mia carriera”.

Finché ti va dei Tiromancino: il testo

Finché ti va dei Tiromancino: il video

Redazione-iGossip

[Strofa 1]Mi hai trovato prigioniero di una vita sempre ugualeTienimi la mano… mentre la città scompareParlami di te mentre camminiamo tra negozi e caseIo e te… tanto il resto è tutto un cinema di scuseI nostri guai si fanno piccoli e più piccoli ora che riusciamo a ridere di noiMentre giri tra i miei dischi prendi pure tutto ciò che vuoi [Ritornello]Puoi rimanere qui finché ti vaRiempire tutto dei vestiti tuoiAnche se questo non lo dico maiPuoi rimanere qui finché ti vaQuesto momento sa di eternitàTi resta addosso e poi non se ne va [Strofa 2]Occhi negli occhi come in una canzone di DallaDove c’è sempre la luna accesa e qualche stellaI nostri sogni sono piccoli asteroidi che cadono dal cielo su di noiMentre giri tra i miei dischi prendi pure tutto ciò che vuoi [Ritornello]Puoi rimanere qui finché ti vaRiempire tutto dei vestiti tuoiAnche se questo non lo dico maiPuoi rimanere qui finché ti vaQuesto momento sa di eternitàTi resta addosso e poi non se ne va[Bridge]Porti luce in mezzo al mio disordineE mi spingi a fare meglio e non demordereVedo il versante scordato della vitaMi rialzo e finisco la partitaQuanta gente ormai ho lasciato perdereMi portava confusione e tanta polvereHai presente quando vuoi cambiare stradaE decidi che ritorni tu alla guida? [Ritornello]Puoi rimanere qui finché ti vaRiempire tutto dei vestiti tuoiAnche se questo non lo dico maiPuoi rimanere qui finché ti vaQuesto momento sa di eternitàTi resta addosso e poi non se ne va.