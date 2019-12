Glock di Wayne Santana feat. Drefgold e Giaime: testo e audio

Glock di Wayne Santana feat. Drefgold e Giaime è disponibile nei digital store e nei negozi fisici dal 27 novembre scorso. Il brano è pubblicato su etichetta TriploSette Entertainment/Universal Music Group Italia ed è prodotto da Andry The Hitmaker. Ecco testo e audio della canzone.

Glock di Wayne Santana feat. Drefgold e Giaime: il testo

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non?rispondo?più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io?non dormo

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non rispondo più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo.

Come una Glock, catena gelida

Come una Glock, io faccio ra-ta-ta.

Il mio nome è in strada anche se non sono in strada

Porto 20mila solo con la collana

Cuore freddo, parlo solamente a chi paga

Tengo una pistola, una modella per casa

Zero sonno ho, il tempo è dinero

Meglio cattivo ma restando vero

Fantasmi nel mio back, ma non guardo indietro

Stavo solo giocando, ora faccio sul serio

Giovane, ricco e selvaggio

Nuovo Audemars sul mio braccio

Dicevano smetti, sei scarso

Per sparare ci vuole coraggio.

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non rispondo più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non rispondo più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo.

Come una Glock, catena gelida

Come una Glock, io faccio ra-ta-ta.

La mia Glock spara, la mia chain balla

Gigi non parla, Gigi non habla

Tu sei un bla bla, non sei un bad man

Cosa c’ho in tasca, cosa c’ho in casa

Ok, c’ho una Glock, spara contro agli Ops

Double cup in mano, sai che io bevo wockh

Guarda il drip, è camo, sai che io vesto Off

Sono sul divano, infatti joint come Bob

Gigi, bibbi sì, fumo BHO

Pim pim pim, come la mia Glock

Cala Rione Monti, Massarenti block

Becco Wayne, faccio conti

Soldi sembrano dogs.

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non rispondo più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo

In casa con una Glock

Più di un infame mi vorrebbe morto

Non rispondo più all’iPhone

Vogliono i miei sogni, quindi io non dormo.

Volevo una pistola per difendermi

Come un’americana, ma con le fondine Fendi

L’unica volta che ho sparato era dalla finestra

E non era una Glock, però era una Beretta

Non rispondo al cell phone, cell phone

Faccio il bello e il brutto, tempo

Giù con Andry, Wayne e DrefGold

Dormo poco pure quando non mi sveglio presto

La mia Glock fuma come questa canna

Leggendo Tanana, questi li metto a nanna

Stavo per comprare, pure se grattata

Non voglio più parlare, adesso spara.

Come una Glock, catena gelida

Come una Glock, io faccio ra-ta-ta.

Glock di Wayne Santana feat. Drefgold e Giaime: l’audio