Golden è il nuovo singolo di Harry Styles: testo, traduzione e video

Golden è il nuovo singolo di Harry Styles, quinto estratto dal suo secondo album in studio da solista intitolato Fine Line, pubblicato lo scorso dicembre e certificato Disco d’Oro in Italia. Il brano arriva dopo la pubblicazione dei singoli Lights Up, Watermelon Sugar, Adore You e Falling. Il video è stato diretto da Ben e Gabe Turner e girato in Italia, sulla Costiera Amalfitana. Il singolo Golden ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro negli Stati Uniti. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del singolo.

Golden è il nuovo singolo di Harry Styles: il testo

Golden, golden, golden as I open my eyes

Hold it, focus, hoping, take me back to?the?light

I know you?were way too bright for me

I’m?hopeless, broken, so you wait for me in the sky

Brown my skin just right

You’re so golden.

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken.

I don’t wanna be alone

I don’t wanna be alone when it ends

Don’t wanna let you know

I don’t wanna be alone

But I can feel it take a hold (I can feel it take a hold)

I can feel you take control (I can feel you take control)

Of who I am, and all I’ve ever known

Lovin’ you’s the antidote

Golden.

You’re so golden

I don’t wanna be alone

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken.

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

Golden, golden, golden, golden

I know that you’re scared because I’m so open.

You’re so golden

I don’t wanna be alone

You’re so golden

You’re so golden

You’re so golden

I’m out of my head, and I know that you’re scared

Because hearts get broken.

Golden è il nuovo singolo di Harry Styles: la traduzione

Dorata, dorata, dorata mentre apro gli occhi

Aspetta, concentrati, sperando, riportami alla luce

So che eri troppo intelligente per me

Sono senza speranza, distrutto, quindi mi aspetti in cielo

Scura, la mia pelle al punto giusto

Sei così dorata.

Sei così dorata

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano.

Non voglio essere solo

Non voglio essere solo quando finisce

Non voglio fartelo sapere

Non voglio essere solo

Ma posso sentire che sta prendendo piede (posso sentire che sta prendendo piede)

Posso sentire che prendi il controllo (posso sentire che prendi il controllo)

Di chi sono e di tutto quello che ho mai conosciuto

Amarti è l’antidoto

D’oro.

Sei così dorata

Non voglio essere solo

Sei così dorata

Sei così dorata

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano.

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

Dorato, dorato, dorato, dorato

So che hai paura perché sono così aperto.

Sei così dorata

Non voglio essere solo

Sei così dorata

Sei così dorata

Sei così dorata

Sono fuori di testa e so che hai paura

Perché i cuori si spezzano.

Golden è il nuovo singolo di Harry Styles: il video