Iconic di Ensi: testo e video ufficiale

Iconic di Ensi è il terzo singolo estratto dal suo ultimo album, V. Il rapper italiano ha scelto di intitolare il suo quinto album V in onore di suo figlio, Vincent, e di Vendetta, il suo primo album. Il nuovo disco del rapper italiano affronta tante tematiche di estrema attualità: dal sociale all’interazione razziale fino ai rapporti nell’epoca dei selfie. Ma c’è anche tanta vita privata dell’artista. In questo nuovo disco del rapper italiano Jari Ivan Vella ci sono importanti collaborazioni con Il Cile, Clementino, Luchè e Gemitaiz & Madman. Ecco il testo e il video ufficiale di Iconic.

Iconic di Ensi: il testo

Sono la formula perfetta

Contenuto e forma

La lancetta che va a tempo finché tutto torna

Lo schiaffo che rinfresca la memoria corta

Sono fra’ a dubbare il gesto delle corna

L’anello che manca fra le borse e lo gucci il cappello col becco e le Timberland

Fra Sergio Tacchini e Marcelo Burlon la pasta col tonno e la Simmenthal

Era solo cassa dritta e macarena

Ho dato voce alla mia zona by lidi favela

Sulla base con stessa la foga di chi scopa per la prima volta appena uscito di galera

Oh è Spike Lee con Denzel

Ho il gioco come il film con un rapper

Per gioco si intende

Quella roba che non sai cos’è però si sente

Da 0 a 100

Come la gloria

Per un momento

Un monumento

Nella storia

Senza tempo

Come un’icona

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola

Che si vola

Che si vola

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola

Sono come quando arrivano le giostre

Canottiera a coste

Polo a coste Lacoste

Come vincere i mondiali

Come se vincessero gli indiani

Come l’iPhone che però non si scarica

Al 3310 con la fotocamera

Il poster del bomber col 10 che hai in camera

Toppe sul bomber

La tuta dell’Adidas

Vuoi andare in disco domenica pom

O in sala giochi con un gettone

Come il Milan dell’89

Sono come Dylan che non ritira il nobel

Statham ??? Tarantino Kubrick

Mi spiace ragazzo ma se non capisci qualcosa

Basta che la googleli

Da 0 a 100

Come la gloria

Per un momento

Un monumento

Nella storia

Senza tempo

Come un’icona

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola

Che si vola

Che si vola

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola

Sono tra Rocky e Creed

Tra Harden e Shaquille O’Neal

Tra Zabrocki e ??

Il passo

Fra Ibra e Michelle Platini

??

Nike

Fila LS e Supreme

Lo zip SP

Dai

Lo zippo che accendi sui jeans

Sono come un gancio fra le dirette

E lo smazzo delle cassette

Fra i vinili e le chiavette

Fra un microfono e un ak47

Passa il link

Sono fra i click e gli open mic

Passalo a me non lo spreco

La mia scuola non è vecchia o nuova

La mia scuola è la vera ti spiego

Da 0 a 100

Come la gloria

Per un momento

Un monumento

Nella storia

Senza tempo

Come un’icona

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola

Che si vola

Che si vola

Vuoi fare scuola

Giù il gettone

Che si vola.

Iconic di Ensi: il video ufficiale