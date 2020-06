Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani: testo e video ufficiale della canzone

Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani è estratto dall’album Viceversa (BMG). Il video ufficiale è stato diretto da Fabio Capalbo, che ha dichiarato: “Il sudore ci appiccica è il mio primo set dopo il lockdown. Dopo che Francesco mi disse che desiderava un video che fosse una risposta positiva al periodo difficile appena affrontato, ho pensato che sarebbe stato azzeccato raccontare visivamente il passaggio dalla solitudine immobile ed annoiata nelle nostre case fino ad un’ esplosione di colori e condivisione all’aria aperta. Il video in questo senso è un crescendo – ha continuato -, in cui il Gabbani più eccentrico stimola e gioca con la sua parte più seria fino ad amalgamarsi. Un po’ come forse abbiamo fatto noi nei mesi scorsi, chiusi in casa per ripararci dai rischi, mentre l’altra parte di noi continuava a sognare di essere altrove”. Ecco testo e video del brano.

Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani: il testo

Fra l’altro ti volevo dire

La vita non è male

Per quanto stare bene non sia poi così normale

Sorriso in faccia finte in ventre lacrime innocente

Cos’è che conta veramente se la gente

(Odia la gente)

Fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)

Fra l’altro cosa ci vuoi fare

Sopra a queste scale un po’ si scende un po’ si sale

Pertanto probabilmente

Il numero uno non conta niente

Comunque non conta più niente

Se invece di darsi la gente prende

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia e picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

Fra l’altro l’altro giorno mi sentivo quasi un altro

Invece son lo stesso dalla fine di un amplesso

I genitori fanno i figli e i figli i genitori

Sul letto sotto un tetto tutti dentro (e tutti fuori)

Fra l’altro ti volevo dire che la vita non è male (oh, yeah)

Amico cosa mi fai fare

Rubi rubi rubi poi ci tocca ripagare

Che tanto sicuramente il ladro più furbo non ruba niente

Arriva sorride si gira tradisce e alla fine sparisce

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia e picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

Tuttavia voglio andare via ma non trovo la stazione

Scapperò con un aquilone che mi aspetta sul portone

Tuttavia qui da casa mia vedo poco la nazione

Vedo molto bene bananine e bananone

E comunque si balla

Come bolle nell’aria

E si tagga la faccia

Che è riaperta la caccia

E comunque si bacia

L’italiana banana

Cuori impavidi a galla

Culi sigari e Avana, banana

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia bacia, picchia picchia

Bacia bacia, picchia picchia

Baci, picchia

Il sudore ci appiccica

Il sudore ci appiccica

Accipicchia

Fra l’altro ti volevo dire

No niente.

Il sudore ci appiccica di Francesco Gabbani: il video ufficiale