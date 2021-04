In nome del padre dei Maneskin: testo, significato e audio

In nome del padre dei Maneskin è tratto dall’album “Teatro d’Ira, Vol. 1“. I vincitori del Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni hanno dichiarato in conferenza stampa: “In nome del padre è uno dei pezzi più strong e spinti del progetto… è stato l’ultimo pezzo che abbiamo scritto, un uptempo molto strong ed è uscita questa traccia, con sonorità più forti. Vorrei fare un chiarimento: “Noi facciamo musica con talmente tanta passione che per noi è sacrale, non stiamo autoproclamandoci musica religiosa o di un’altezza così aulica”. Ecco testo, significato e audio del brano.

In nome del padre dei Maneskin: il testo

CONSIGLIO DEL GIORNO Guadagna copiando gli investimenti dei migliori Trader! Se hai sentito parlare di eToro Social Trading ma non sai in cosa consiste, oggi puoi provarlo con un conto demo GRATUITO! Oggi eToro è un social network per investimenti con oltre 20 milioni di utenti registrati da più di 100 paesi.

In nome del padre dei Maneskin: l’audio

[Strofa 1]Ci ho provato a liberarmi da quel senso di indesideratoEd ho fallito mille volte però ci ho provatoHo messo pesi sulla schiena e poi sono cadutoHo perso sangue dal naso e mi sono rialzatoPerò a vent’anni già mi chiedo se son troppo stancoSe quello che mi serve è quello che ho desideratoSe un giorno riuscirò davvero ad esser realizzatoE sono spaventato [Pre-Ritornello 1]E tu stammi ad un palmo dal culo, testa di cazzoHo scelto sempre di essere uno ed uno soltantoToccar? il cielo e ritornare a mangiar? l’asfaltoA volte ho pianto, ma non è questo che mi fermaVoglio il mio riscattoTu stammi ad un palmo dal culo, testa di cazzoHo scelto di essere uno ed uno soltantoToccare il cielo e tornare a mangiare asfaltoIn nome del padre, del figlio e spirito santo [Ritornello]Ah, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santo [Strofa 2]Fate spazio, fatene tantoChe adesso non mi basta il mondo, non mi basta il palcoMi hanno chiamato in tutti i modi, anche codardoSon morto più di cento volte, mai morto invanoTu dimmi che stai nascondendo, cos’hai nel palmo?Perché dopo che mi hai guardato mi dai del pazzo?Se pensi che sono cambiato, che sono un altroNon hai capito un cazzo di niente, quindi che cazzo mi guardi? [Pre-Ritornello 2]Tu stammi ad un palmo dal culo, te lo ripetoHo scelto di guardare più avanti di ciò che vedoIl mio passato non me lo scordo, non lo rinnegoColpisci forte, tanto non cado, rimango in piediTu stammi ad un palmo dal culo, testa di cazzoHo scelto di essere uno ed uno soltantoToccare il cielo e tornare a mangiare asfaltoIn nome del padre, del figlio e spirito santo [Ritornello]Ah, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santoAh, ah, ah, ehiIn nome del padre, del figlio, spirito santo [Outro]Per quello che ho vissuto, il tempo che ho buttatoPensavi che fossi morto e poi sono rinatoDi cos’è fare l’artista te ne hanno mai parlato?Di tutto quello che ho perso, che ho sacrificatoDi non avere voce, restare senza fiatoDi avere mille persone che aspettano un tuo sbaglioSapere che ogni passo falso verrà condannatoMi chiedo spesso se son stato solo fortunatoE non mi passa il moto della mia rabbiaSpero che il mio passato se lo porti via la cartaÈ matto, questo è matto, chiedi perché lo faccioIn nome del padre, del figlio, spirito santo.