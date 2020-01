In questa citta (Roma Milano Remix) di Max Pezzali feat. Ketama126: testo e video

In questa citta (Roma Milano Remix) di Max Pezzali feat. Ketama126 è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 20 dicembre scorso. Oltre al singolo, è stato pubblicato anche il video, diretto da Giorgio Testi. Ecco testo e video della canzone.

Max Pezzali – Foto: Facebook

In questa citta (Roma Milano Remix) di Max Pezzali feat. Ketama126: il testo

Era meglio se scendevo prima Tiburtina

Siamo in mille e i taxi forse solo una decina

Però?poi?trovavo il tappo?sulla tangenziale

A Prati Fiscali ci si?può pure invecchiare

E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese

Il taxista che mi chiede, lei è milanese?

Certo che anche voi dell’Inter state messi male

A noi ci resta solo il derby della Capitale

Però Tomba di Nerone sta proprio in culandia

Come c’è finito là? Mi scusi la domanda

Gli rispondo solamente, mi ci porta il cuore

Sceglie tutto, gioia e lacrime, pure il quartiere

Chissà se stasera incontro il mio amico cinghiale

Che non è un soprannome è proprio l’animale

Che mi sta simpatico perché ha lo sguardo triste

Ma mi fa le feste.

In questa città c’è qualcosa che non ti fa mai sentire solo

Anche quando vorrei dare un calcio a tutto

Sa farsi bella e presentarsi col vestito buono

E sussurrarmi nell’orecchio che si aggiusterà

Se no anche ‘sti caz*i, che se non passerà

Che se non passerà.

Ma quanto fa freddo, è meglio il Colosseo

Ci sono troppe metro

E mi sento a casa se non trovo parcheggio

Questo qua non sa guidare

Troppi semafori e non c’è manco il mare

Però c’è la tangenziale

In circonvallazione come il Raccordo Anulare

Il Naviglio pieno di modelle non è male

Meglio del lungo Tevere, pieno di pantegane

Ma è ‘sta città, la mia parte preferita

Resta il binario 9, direzione Tiburtina.

In questa città c’è qualcosa che non ti fa mai sentire solo

Anche quando vorrei dare un calcio a tutto

Sa farsi bella e presentarsi col vestito buono

E sussurrarmi nell’orecchio che si aggiusterà

Se no anche ‘sti caz*i che se non passerà

Tu vieni su al Gianicolo a guardare la città.

