Io sono bella di Emma Marrone: testo e video ufficiale

Io sono bella di Emma Marrone è stato pubblicato lo scorso 6 settembre. Il brano è stato scritto da Vasco Rossi. Alcune settimane dopo il lancio della canzone, Emma ha annunciato la pausa dalla musica per problemi di salute. Ecco testo e video del singolo.

Io sono bella di Emma Marrone: il testo

Fammi godere adesso

solo per un istante

io mi accontenterò

e ti amerò durante

Vorrei gridare qui

dammi l’estate sempre

ma poi capisco che

tu non puoi darmi niente

Io sono bella sono bella sono bella sì

ma non mi frega niente

io sono bella sono bella sono bella sì

io sono bella sempre

Ti direi

sono stanca di essere come

mi vogliono tutti

sono stanca di vivere come

vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene, va bene

Fammi sfogare qui

che non posso da nessuna parte

non mi vergogno di

di confessartelo all’istante

Io sono bella sono bella sono bella sì

ma non mi frega niente

io sono bella sono bella sono bella sì

io sono bella sempre

Ti direi

non mi devi ripetere quello

che dicono tutti

non mi devi convincere

che non sei uno dei tanti

se vuoi restare va bene

basta solo che, basta solo che poi

tu sparisca e comunque

non voglio niente da te

da ricordare neanche, neanche, neanche

Fammi godere adesso

solo per un istante

fammi godere adesso.

Io sono bella di Emma Marrone: il video ufficiale

Redazione-iGossip