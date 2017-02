James Blunt, Love me better: testo, traduzione e audio

James Blunt ha lanciato Love me better, il primo singolo estratto dal suo quinto album in studio intitolato The Afterlove. Finora il 42enne cantautore ed ex militare britannico ha venduto 20 milioni di album e 23 milioni di singoli nel mondo. Ora scopriamo insieme il testo e la traduzione del testo e ascoltiamo l’audio della canzone di Blunt!

James Blunt, Love me better: il testo

People say the meanest things

I’ve been called a dick, I’ve been called so many things

I know I’ve done some shit that I admit deserves it

But that…that don’t mean it doesn’t sting

Saw you standing outside a bar

Would have said you’re beautiful but I’ve used that line before

Now I’ve had my share of shallow nights

‘Cause I was scared to get it right

So I was hanging with whoever

But baby then you…

You love, love, love me, love me better

You love, love, love me, love me better

There’s been times I gave myself

To someone else, to someone lesser than you

You love, love, love me, love me better

Love me

Love me better

Love me

Love me better

When I met you I was treading water

And baby I know you know I got an eye that wanders

But right now in this car that we’re driving to your sister’s

All I’m lookin’ for is something that’s forever

Baby then you…

You loves, loves, loves me, love me better

You love, love, love me, love me better

There’ve been people that I’ve loved before

But they were something lesser, ‘cause you…

You love, love, love me, love me better

Loves me

Loves me better

Loves me

Loves me better

People say the meanest things

Yeah, but truth be told, I don’t care what they think

I got someone who is lying in my bed lying right next to me

Yeah she….loves, loves, loves me

Loves, loves, loves me, loves me better

Loves me

Loves me better

Loves me

Loves me better

There’s been times I gave myself

To someone else, to someone lesser than you

You love, love, love me, love me better.

James Blunt, Love me better: la traduzione

Le persone dicono le cose peggiori

mi hanno chiamato stronzo, mi hanno chiamato in così tanti modi

lo so ho fatto delle cazzate e ammetto che me lo merito

ma quello… questo non significa che non faccia male

ti ho visto in piedi fuori da un bar

avrei voluto dire che sei bellissima ma ho già usato questa frase in una canzone

ora che ho avuto la mia dose di notti profonde

perché ero spaventato dal dover farlo bene

quindi uscivo con chiunque

ma baby poi tu

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

ci sono stati dei momenti in cui mi sono abbandonato

a qualcun altro, a qualcuno più piccolo di te

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

amami

amami meglio

amami

amami meglio

quando ti ho incontrato ci sono andato con i piedi di piombo

e baby tu sai che ho un occhio che scruta

ma ora in questa macchina mentre stiamo raggiungendo tua sorella

tutto quello che sto cercando è qualcosa che duri per sempre

ma baby poi tu

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

ci sono state persone che ho amato prima

ma poi erano qualcosa di più piccolo, perché tu

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio

amami

amami meglio

amami

amami meglio

le persone dicono le cose peggiori

si però bisogna dire la verità, non mi interessa quello che pensano

ho qualcuno che è con me nel letto accanto

yeash lei… lei mi ama, lei mi ama

lei mi ama meglio, lei mi ama meglio

lei mi ama

mi ama meglio

lei mi ama

mi ama meglio

ci sono state delle volte in cui mi sono concesso

a qualcun altro, a qualcun altro meno importante di te

tu mi ami, mi ami, mi ami meglio.

James Blunt, Love me better: l’audio