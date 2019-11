La Differenza di Gianna Nannini: testo e video ufficiale

La Differenza di Gianna Nannini anticipa l’uscita dell’omonimo disco, disponibile dal 15 novembre 2019. Ecco testo e video ufficiale del brano.

La Differenza di Gianna Nannini: il testo

Ma dove vai senza di me

hai mai visto quanta confusione

le strade tornano da noi

ma è proprio vero che siamo qui

e chi lo sa meglio di te

che male fa l’indifferenza

mi manca solo una domanda sai

mi porti via se te ne vai

e poi non so chi sei

ma forse amare, non sapere mai abbastanza e ti credo un po’ di più

quando non mi parli più

E hai ragione tu

in questo gioco vince solo chi si arrende

non te lo ricordi più

che me lo dicevi tu

Ho abbracciato il deserto fuori e dentro di me

tutto quello che avevo io l’ho dato a te

sei ancora tu

ma tra noi due la faccio io la differenza

non te lo dirò mai più

non te lo dirò mai più

Amore mio sei tu

ancora tu

nei giorni lenti io ti porto via nei sogni

non te lo dirò mai più

questo lo sai solo tu

Sai come sei tu

ma tra noi due la faccio io la differenza.

La Differenza di Gianna Nannini: il video ufficiale

Redazione-iGossip