Love is Alive di Lea Michele: testo, traduzione e video

È stato rilasciato il teaser video del nuovo brano di Lea Michele, star di Glee: la canzone si intitola Love is Alive.

Love is alive è il singolo promozionale che anticipa il secondo album della cantante, Places, che arriva tre anni dopo il suo debutto, Louder. Sulla canzone, la stessa Lea Michele ha detto: “E’ una canzone così speciale per me. Volevo un brano dell’album che rappresentasse dove sono, personalmente, nella mia vita in questo momento, e questa canzone è esattamente quello. Parla del credere nell’amore, della potenza e della bellezza dell’amore. Mi sono sentita così felice durante la registrazione e spero che possa portare la stessa luce e gioia a tutti gli altri come ha fatto con me”.

Il disco, come ha affermato la stessa cantante, è stato preparato in due anni intensi e faticosi: “Questo disco si rifà alle mie radici, al mio passato sul palco di Broadway ed è completamente diverso rispetto a Louder. Quest’ultimo era un disco triste, Places è un progetto ricco di positività”.

Love is Alive di Lea Michele: il testo

It wakes me up at night

Needs to share its light

It doesn’t get how dark it is outside

Warms the raising sun

It kisses everyone

It doesn’t remember the hate of yesterday

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

And when my golden crown

Becomes a cup of doubt

I try to remember all I need is all around

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

Oh, can’t you hear it in my voice

Oh, can’t you see it in my eyes

Love, love is alive in me

Love is Alive di Lea Michele: la traduzione

Mi sveglia di notte

Ha bisogno di condividere la sua luce

Non importa quanto buio ci sia fuori

Risalda il sole che sorge

Bacia tutti

Non ricorda l’odio del giorno precedente

Oh, puoi sentirlo nella mia voce?

Oh, puoi vederlo nei miei occhi?

L’amore è vivo in me

E quando la mia corona d’oro

Diventa la coppa del dubbio

Cerco di ricordare che tutto ciò di cui ho bisogno è intorno a me

Oh, puoi sentirlo nella mia voce?

Oh, puoi vederlo nei miei occhi?

L’amore è vivo in me

Oh, puoi sentirlo nella mia voce?

Oh, puoi vederlo nei miei occhi?

L’amore è vivo in me

Oh, puoi sentirlo nella mia voce?

Oh, puoi vederlo nei miei occhi?

L’amore è vivo in me

Love is Alive di Lea Michele: il teaser video