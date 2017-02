My money è il nuovo singolo del gruppo musicale russo le Serebro, nato nel 2006 ad opera del produttore russo Max Fadeev. La girl band è costituita da tre ragazze: Olga Seryabkina, Polina Favorskaja e Katya Kischuk. La nuova canzone delle Serebro è in rotazione radiofonica dal 13 di gennaio. Ecco il testo, la traduzione e il video musicale di My money.

My money, Serebro: il testo

M-m-money

M-I want my money

M-m-money

M-I want my money

Yo, this is a song about my money

You know, cuz I love money and I want my money,

To the bass sound, woo

You see me popping glasses in the club

Oh yeah, that’s me!

And I’m so sassy pass my side

Looking fire in the spot

Get your money:

That’s my dough, that’s my dough, that’s my dough

I just wanna go bonkers, go bonkers, go bonkers, go bonkers

I am the queen of the nights

I find I just love the boys

And I’mma focus the [?]

Cuz I’m in love with his toys

I wanna gang gang

Cuz I luv the bang bang

I tell you this how much I love you on this land

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

[x2]

I like femme banging digits in the club

All the chicas!

On the base of golden cup

I can show you my close-up

And I tell you:

That’s my butt, that’s my butt, that’s my butt

I just wanna go bonkers, go bonkers, go bonkers, go bonkers

I am the queen of the nights

I find I just love the boys

And I’mma fill up my big cup

And I’m in love with his toys

I wanna gang gang

Cuz I luv the bang bang

I tell you this how much I love you on this land

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

[x2]

I just wanna big time my money

I just wanna big time my money

Let’s go

I just wanna big time my money

They’re so yummy jummy like honey

I just wanna big time my money

I’m so yummy jummy like honey

Woo hoo.

My money, Serebro: la traduzione

S-s-soldi

S-Voglio i miei soldi

S-s-soldi

S-Voglio i miei soldi

Ciao, questa è una canzone che parla dei miei soldi

Sai, perché amo i soldi e voglio i miei soldi,

Al suono dei bassi, woo

Mi vedi far scoppiare gli occhiali nel locale

Oh sì, sono fatta così!

E sono così sfacciata, passa al mio fianco

Guardando immediatamente il fuoco

Prendi i tuoi soldi:

Questa è la mia grana, questo è il mio denaro, è la mia grana

Voglio solo andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa

Sono la regina delle notti

Ho scoperto che mi piacciono i ragazzi

E mi concentrerò sul putiferio

Perché mi sono innamorata dei suoi giocattoli

Voglio violenza di gruppo

Voglio il gang gang

Vi dico questo, quanto vi amo su questa terra

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

[X2]

Mi piacciono le ragazze che sbattono cifre nel club

Tutte le ragazze!

Sulla base della coppa d’oro

Posso mostrarvi il mio primo piano

E dirti:

Questo è il mio sedere, è il mio sedere, il mio fondoschiena

Voglio solo andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa, andare fuori di testa

Sono la regina delle notti

Ho scoperto che mi piacciono i ragazzi

E vado a riempire il mio grande bicchiere

Perché mi sono innamorata dei suoi giocattoli

Voglio violenza di gruppo

Vi dico questo, quanto vi amo su questa terra

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

[X2]

Voglio solo un grosso giro di soldi

Voglio solo un grosso giro di soldi

Andiamo

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Voglio solo un grosso giro di soldi

Sono così deliziosi come il miele

Woo hoo.

My money, Serebro: il video ufficiale