Nessun posto è casa mia di Chiara: il testo e il video ufficiale

Nessun posto è casa mia è il titolo della canzone che la cantante padovana Chiara Galiazzo ha portato al Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi ed è il primo estratto dall’album omonimo, che è stato pubblicato il 9 febbraio 2017. Il brano della vincitrice della sesta edizione del talent show X Factor è stato scritto da Niccolò e Carlo Verrienti ed è stato prodotto da Mauro Pagani. Quest’ultimo ha prodotto interamente il terzo album. Il videoclip, diretto da Tiziano Russo, è stato pubblicato da Vevo sul canale YouTube della cantante il 9 febbraio 2017. “Non è un brano da primo ascolto – ha raccontato Chiara a Panorama – Sono stata molto minimalista nell’approccio alla canzone e all’arrangiamento”. Per quanto riguarda il suo terzo album ha aggiunto sempre a Panorama: “Sono tornata di più alla verità. Mezzo album è nato nel mio salotto. È un disco prodotto da Mauro Pagani. C’è stata una volontà di tornare a strumenti veri e alla voce. Mi ci sento bene in questo ambiente”. Ecco il testo e il video di Nessun posto è casa mia.

Nessun posto è casa mia di Chiara: il testo

Nessun posto è casa mia

Ho pensato andando via

Soffrirò nei primi giorni ma

So che mi ci abituerò

Ti cercherò nei primi giorni

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Partenze improvvise, automobili, asfalto

Le ombre di una notte in provincia

Il coraggio di chi lascia tutto alle spalle e poi ricomincia

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto pazzesco

Nessun posto è casa mia

L’ho capito sì… andando via

È sempre dura i primi tempi ma

So che mi ritroverò

Avrò sempre occhi stanchi e mancherai

Poi mi abituerò

Perché si torna sempre dove si è stati bene

E i posti sono semplicemente persone

Voglia di tornare, luci basse, stazioni

Anche se non ci sarà nessuno ad aspettarti

La bellezza di chi nonostante tutto sa perdonarti

Non era la vita che stavamo aspettando ma va bene lo stesso

È l’amore che rende sempre tutto perfetto

È l’amore che passa si ferma un momento, saluta e va via

È l’amore che rende i tuoi silenzi casa mia.

Nessun posto è casa mia di Chiara: il video ufficiale