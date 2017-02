Odiami dei Modà: testo e video ufficiali

È stato rilasciato ufficialmente il nuovo singolo dei Modà, Odiami: il brano è estratto dal loro ultimo progetto, Passione Maledetta 2.0. All’interno del cofanetto è possibile ascoltare il disco della band uscito nel 2015 e altri dieci brani inediti e il Dvd San Siro 2016.

La prima data della nuova tournée dei Modà è fissata per il 3 marzo a Livorno, al Modigliani Forum. A seguire ci saranno altri appuntamenti ad Assago, Conegliano, Pesaro e Torino.

Odiami è una canzone che ruota intorno al sentimento dell’amore. L’odio infatti rappresenta l’altra faccia della stessa medaglia. Nel brano, il cantante dei Modà è colui che ha fatto soffrire l’altra persona, che invita ad odiarlo per tutto il male che le ha procurato. L’odio come valvola di sfogo, dunque, che può portare a voltare pagina più velocemente.

Odiami dei Modà: il testo

E anche questa sera guarderà le stelle

E anche questa notte son sicuro, lei non mi penserà

Anche questa notte camminerò per la città

Senza una meta, senza un motivo e senza logica.

Amati, almeno tu amati,

Mentre a me…

Odiami, odiami, odiami,

con tutto il cuore odiami

mettimi spalle al muro e se mi difendo inchiodami

Odiami, odiami, odiami

Per tutto il male odiami,

per tutti i giorni che ti rimangono, odiami

con tutto il cuore, per tutto il male.

E anche questa sera guarderà le stelle

E anche questa notte son sicuro, lei non mi penserà

Avrà giusto il tempo di pensare quando finirà,

l’agonia che prova e quanto mi maledirà

Amati, almeno tu amati

Mentre a me…

Odiami, odiami, odiami,

con tutto il cuore odiami

mettimi spalle al muro e se mi difendo inchiodami

Odiami, odiami, odiami

Per tutto il male odiami,

per tutti i giorni che ti rimangono, odiami

con tutto il cuore, per tutto il male.

Amati, almeno tu, amati

Mentre a me…

Odiami, odiami, odiami,

con tutto il cuore odiami

mettimi spalle al muro e se mi difendo inchiodami

Odiami, odiami, odiami

Per tutto il male odiami,

per tutti i giorni che ti rimangono, odiami

con tutto il cuore, per tutto il male.

Odiami dei Modà: il video