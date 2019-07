Polynesia di Gazzelle: testo e video ufficiale

Polynesia di Gazzelle è disponibile dal 21 giugno 2019 in radio e download digital. In questo periodo estivo, l’artista è impegnato con il suo Punk Tour 2019 dal 29 giugno al 29 agosto. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Polynesia di Gazzelle: il testo

[Strofa 1]

Delle cose che dici ne conosco la metà

E di tutti i tuoi amici me ne importa la metà

E di quello che ho dentro te ne ho dato la metà

E di quello che ho perso, tu ne hai vinto la metà

E cos’è che ti guardi, non mi riconosci più?

E però quella faccia me l’hai regalata tu

Come faccio a spiegarti che oramai non ti odio più?

Come faccio a aggrapparmi al fatto che non ti amo più?

[Pre-Ritornello1]

La luna di notte non ci scalda più

Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena

La televisione, la tua depressione, il telegiornale

Ti giuro, amore

[Ritornello2]

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

[Strofa 2]

Delle cose che penso, ne conosci solo un po’

E di quello che voglio n’esaudisci solo un po’

E di quello che hai dentro, te ne ho tolto solo un po’

E di quello che hai perso non ne ho vinto neanche un po’

E cos’è che ti guardi? Non mi vedi neanche più

E però quegli sguardi me li hai regalati tu

Come faccio a spiegarti che oramai non mi odio più?

Come faccio a aggrapparmi al fatto che non mi amo più?

[Pre-Ritornello1]

La luna di notte non ci scalda più

Le bombe alla crema, i morsi sulla schiena

La televisione, la tua depressione, il telegiornale

Ti giuro, amore

[Ritornello2]

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

[Bridge5]

Fantasticare, e fare le cose nel modo ideale

Dimenticarti, dimenticare

Che una volta era tutto speciale

[Ritornello2]

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va che arrivi l’estate e puoi fare cose

Voglio scappare

Non mi va di andare al mare

Non mi va, ah, la Polynesia

Non mi va di fare le cose soltanto per fare

Fantasticare

[Outro7]

Fantasticare, fan-fantasticare, fantasticare

Ah-ah-ah-ah, ah-ah, ah-ah.

Polynesia di Gazzelle: il video ufficiale

