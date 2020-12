Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa: testo, traduzione e video

Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa è il secondo singolo estratto dal suo nuovo album di inediti, Plastic Hearts. Il brano racconta una relazione violenta o di controllo in cui una persona manipola l’altra per farla rimanere, facendola sentire come una prigioniera. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa: il testo

[Intro: Miley Cyrus]Prisoner, prisoner, locked upCan’t get you off my mind, off my mindLord knows I tried a million times, million times, oh-woahWhy can’t you, why can’t you just let me go? [Verse 1: Dua Lipa & Miley Cyrus]Strung out on a feeling, my hands are tiedYour face on my ceiling, I fantasizeOh, I can’t control it, I can’t control it (I can’t control it)I try to replace it with city lightsI’ll never escape it, I need the highOh, I can’t control it, I can’t control it (Oh) [Pre-Chorus: Miley Cyrus]You keep making it harder to stayBut I still can’t run awayI gotta know why can’t you, why can’t you just let me go? [Chorus: Dua Lipa & Miley Cyrus]Prisoner, prisoner, locked upCan’t get you off my mind, off my mindLord knows I tried a million times, million times, oh-woahWhy can’t you, why can’t you just let me go?Prisoner, prisoner, locked upCan’t get you off my mind, off my mindLord knows I tried a million times, million times, oh-woahWhy can’t you, why can’t you just let me go?

Verse 2: Miley Cyrus]

I tasted Heaven, now I can’t live without it

I can’t forget you and your love is the loudest

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Can’t control it)

Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa: la traduzione

[Pre-Chorus: Dua Lipa, Miley Cyrus, Both]You keep making it harder to stay (Oh, ah)But I still can’t run awayI gotta know, why can’t you, why can’t you just let me go? [Chorus: Miley Cyrus, Dua Lipa, Both]Prisoner, prisoner, locked upCan’t get you off my mind, off my mindLord knows I tried a million times, million times, oh-woahWhy can’t you, why can’t you just let me go?Prisoner, prisoner, locked upCan’t get you off my mind, off my mind (Off my mind)Lord knows I tried a million times, million times, oh-woahWhy can’t you, why can’t you just let me go? [Outro: Miley Cyrus, Dua Lipa & Both]Can’t get you off my mindWhy can’t you just let me go?Million timesI wanna know why can’t you, why can’t youI wanna know why can’t you, why can’t youI gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

Prigioniero, prigioniero, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mia mente, dalla mia mente

Dio sa che ho provato un milione di volte, milioni di volte, oh-woah

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Colpita da una sensazione, le mie mani sono legate

La tua faccia sul mio soffitto, immagino

Oh, non posso controllarlo, non posso controllarlo (non posso controllarlo)

Provo a sostituirlo con le luci della città

Non lo sfuggirò mai, ho bisogno dell’ebbrezza

Oh, non posso controllarlo, non posso controllarlo (Oh)

Continui a rendere più difficile restare

Ma non riesco ancora a scappare

Devo sapere perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mia mente, dalla mia mente

Dio sa che ho provato un milione di volte, milioni di volte, oh-woah

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mia mente, dalla mia mente

Dio sa che ho provato un milione di volte, milioni di volte, oh-woah

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Ho assaporato il paradiso, ora non posso vivere senza di esso

Non posso dimenticarti e il tuo amore è il più forte

Oh, non posso controllarlo, non posso controllarlo (non posso controllarlo)

Continui a rendere più difficile restare (Oh, ah)

Ma non riesco ancora a scappare

Devo sapere, perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mia mente, dalla mia mente

Dio sa che ho provato un milione di volte, milioni di volte, oh-woah

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Prigioniera, prigioniera, rinchiusa

Non riesco a toglierti dalla mia mente, dalla mia mente

Dio sa che ho provato un milione di volte, milioni di volte, oh-woah

Perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Non riesco a toglierti dalla mia mente

Perché non puoi lasciarmi andare?

Milioni di volte

Voglio sapere perché non puoi, perché non puoi

Voglio sapere perché non puoi, perché non puoi

Devo sapere perché non puoi, perché non puoi lasciarmi andare?

Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa: il video