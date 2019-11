Quando fuori piove di Ultimo: testo e video ufficiale

Quando fuori piove di Ultimo è tratto dall’album Colpa delle favole. Il video del nuovo singolo del cantante è diretto da Niccolò Moriconi. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Quando fuori piove di Ultimo: il testo

Colpa delle favole

Mi hanno sempre illuso un po’

Quando fuori piove

Perché il mondo mi ha deluso un po’

Colpa della musica

Mi ha reso gli occhi amari un po’

Guardo fuori il sole

E mi chiudo in un respiro

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

È colpa della vita

Che mi ha steso in questo posto

Senza avermi chiesto prima

Almeno un tipico permesso

E non ci riesco mai

A far finta che poi vada bene

Tu dici: te ne pentirai

Sai mi chiedo troppo spesso

Dove va a finire un fiore

Quando corri dentro a un prato

E non ti servono parole

Mi chiedevo, tu come stai?

È un po’ che non ti sento, ormai

Vorrei portarti al mare

Ma non ho più belle parole

Perché il tempo ha preso tutto

E ha preso anche il nostro amore

Vorrei parlarti come prima

Con la stessa intensità

Ma quando vivi troppo insieme

Poi qualcosa se ne va

Io non mi sento mai all’altezza, di stare con te

Di stare con te

Di stare con te.

Quando fuori piove di Ultimo: il video ufficiale

