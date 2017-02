Selvaggia Lucarelli di Luca Bussoletti: testo e video ufficiali

Selvaggia Lucarelli è il nuovo singolo di Luca Bussoletti, dedicato alla popolare opinionista e conduttrice TV. Il video della canzone è diventato un vero e proprio video virale, superando in pochi giorni il mezzo milione di visualizzazioni.

Il brano sarà inserito nel nuovo progetto discografico del cantante. Pubblicato il 20 gennaio, il singolo ha già superato i 100 mila streaming su Spotify mentre il video spopola su YouTube. Il videoclip è stato girato a Parigi e diretto da Tom Corbe e Buck Bukenot, con protagonista l’attrice Alice Bouhet.

Nella canzone, il cantante spiega come sia diventata spietata la comunicazione dei mezzi social, facendo riferimento alla Lucarelli, una tra le blogger più seguite e influenti in Italia.

Selvaggia Lucarelli di Luca Bussoletti: il testo

Blog satirici

che parlano di bigodini

Troppo liberi

colpiscono anche i bambini

Cosa mai volere di più

di un buon gettone tv?

Cosa mai inventarsi

se non richiamano?

A che ti serve un cuore se puoi

sconfinare più giù?

A che ti serve un nome

se non a spingerlo?

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

Semplicemente credo che siamo più belli

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

ma preferisco ancora i fiori ai coltelli

Stop al porno

tranne per masturbarsi

Stop a corna

su prime pagine

senza rimorsi

Dimmi quanti follower hai

e ti dirò chi sei

Dimmi se ti servono

e te ne vendo un po’

Dimmi in quanti cliccano like

per tutto quello che fai

Dimmi se ti insultano

o te li manderò

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

Semplicemente credo che siamo più belli

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

ma preferisco ancora i fiori ai coltelli

Bellezza è Dario Fo

Bellezza è Erri De Luca

Bellezza è il fiume Po

quando dalla nebbia sbuca

Bellezza è la Hack

Bellezza è la Merini

Bellezza è chi fa rock

sperduto in mezzo agli Appennini

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

Semplicemente credo che siamo più belli

Non ce l’ho con Selvaggia Lucarelli

ma preferisco ancora i fiori ai coltelli

Selvaggia Lucarelli di Luca Bussoletti: il video