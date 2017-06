Potrebbe essere di Silvia Salemi: testo e audio

Potrebbe essere è il nuovo singolo della cantautrice e conduttrice televisiva italiana Silvia Salemi, che segna il suo ritorno sulla scena musicale. Il brano anticipa il disco “23” in uscita il 7 luglio 2017. Dal 9 giugno, il singolo è disponibile in radio e in digital download. La canzone è stata prodotta dalla stessa artista con Francesco Tosoni, che ha curato anche gli arrangiamenti. “Si tratta di una canzone dalle sonorità estive, con sfumature elettroniche, che rappresenta il mio ritorno nel panorama musicale dopo aver dedicato tanto tempo a progetti legati alla televisione e al sociale – ha raccontato Silvia Salemi – Potrebbe essere è un brano dettato da una mia scelta musicale precisa, attuale e contemporanea. Questo nuovo singolo è il frutto di un grande lavoro di squadra, con una band che per me ormai rappresenta una seconda famiglia e con la quale affronterò l’imminente tour estivo”. Ecco testo e audio di Potrebbe essere.

Potrebbe essere di Silvia Salemi: il testo

Dici

Puoi fidarti

Dici

voglio amarti

Dici

Poi smentisci

Dici

Senza dire

Ami

Senza amare

Torni

Ma poi non torni

Ma potrebbe essere stata l’ultima volta per noi

E tutto come se non ci fossimo mai fidati

E’ tutto come se non ci fossimo mai incontrati

Ancora

Spero

Che per te sia vero

E non un’altra storia

In cui non credi

Giorni

Di passione

Giorni

Senza gioia

Forse

Non ti cerco più

Ma potrebbe essere stata l’ultima volta per noi

E tutto come se non ci fossimo mai fidati

E’ tutto come se non ci fossimo mai trovati

Ancora

Ma potrebbe essere stato quello che è stato per noi

E’ tutto come se non ci fossimo mai lasciati

E’ tutto come se non ci avessimo mai creduto

Allora

Lasci

Poi riprendi

Siamo

Così uniti

E forse puoi già perdermi

Ma potrebbe essere stato il primo amore per noi

E tutto come se non ci fossimo conosciuti

E’ tutto come se non ci fossimo mai cercati

Ancora

Ma ti dirò

E’ come se piovesse

Quando vedo che non torni

O è come se parlassi con il muro tutti i giorni

E tu continui a dire

Di me di puoi fidare

E poi smentisci

Con i fatti le promesse non ripartire

Dici

Senza dire

Ami

Senza amare

Basta

Ora vado via.

Potrebbe essere di Silvia Salemi: l’audio