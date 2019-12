Soldi in nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta: testo e audio

Soldi in nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta. Il brano è disponibile negli store digitali e sulle piattaforme streaming dal 29 novembre. La canzone è prodotta da Charlie Charles. Ecco testo e audio del singolo.

Soldi in nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta: il testo

Parto giù, sotto terra come?i?metrò

Vedo i?group ancora lì, mi rifarò

Senti i nomi, nelle questure, poi negli iPhone

Ragazzini senza aiuti, fanno da soli

Miri serpi che vorrei

Ammiri quello che non sei

Assegni in bianco, soldi in nero.

Sono in gioco per il dinero

Vestito di nero, tu scemo fuma di meno

Scendiamo dal mezzo, portiere toccano il cielo

Scrivimi in privato, ma tanto sai che non leggo

Sto sopra un privato, no scalo, dritto in albergo

Shiva mi aspetta di sotto

Blocco mezza via, lo passo a prendere in I8

Fumo mentre guido, questo joint è troppo grosso

A 190, non vedo il posto di blocco

Mentre conti i likes, stiamo contando altro cash

Dalle popolari ce ne andiamo sopra un jet

Bimbi della street, ora nella suite d’hotel

Tu hai visto 3g, ma soltanto sopra il cell.

Parto giù, sotto terra come i metrò

Vedo i group ancora lì, mi rifarò

Senti i nomi, nelle questure, poi negli iPhone

Ragazzi senza aiuti, fanno da soli

Miri serpi che vorrei

Ammiri quello che non sei

Assegni in bianco, soldi in nero

Bang, bang, bang, bang.

Non mi fido, non do confidenza

Nuoto tra gli squali, per la ricompensa

Fuori trovi gratis solo armi e violenza

Niente che ti parli della conseguenza

Foto con i flash

I bro senza niente, principi come a Bel Air

M sulle spalle, ma Milano, no Moncler

24h attivi come fa il motel

Come scotta il cell

Il quartiere wow

Vengo dove cash e tipe non son mai in orario

Qua case che sembran caselle di un calendario

Dici sto fallendo mentre a noi sembra il contrario

Scendi e fuma un paio, ne ho già chiuse un paio

Non è vero ciò che dicono, giuro che dove sto è un bel posto

E di squali ne conosco, ma come solo quelle che ho indosso

Sto imparando a fare soldi, mentre là fuori ho molti meno amici

Voglio portafogli così verdi, pure tra i palazzi così grigi.

Parto giù, sotto terra come i metrò

Vedo i group ancora lì, mi rifarò

Senti i nomi, nelle questure, poi negli iPhone

Ragazzini senza aiuti, fanno da soli

Miri serpi che vorrei

Ammiri quello che non sei

Assegni in bianco, soldi in nero

Bang, bang, bang, bang.

Bang, bang, bang, bang

Bang, bang, bang, bang.

Soldi in nero di Shiva feat. Sfera Ebbasta: l’audio