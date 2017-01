Straniero dei Litfiba: testo e video ufficiale

E’ stato rilasciato finalmente il video ufficiale di Straniero, il nuovo singolo dei Litfiba. Si tratta del nuovo brano estratto dall’ultimo album, Eutòpia. Straniero sarà in rotazione radiofonica dal 6 gennaio 2017.

Eutòpia è il secondo disco di inediti rilasciato dopo la reunion tra Piero Pelù e Ghigo Renzulli (che risale ormai al 2009) e assieme ai precedenti Stato libero di Litfiba (2010) e Grande nazione (2012) completa la trilogia che parla dello Stato. Il primo singolo che è stato estratto dall’album è stato L’impossibile, uscito il 7 ottobre 2016.

Litfiba, Straniero: il testo

Son straniero ovunque io vada son straniero anche a casa

Ma tu chi sei…

Son straniero tra le tua braccia leggi i segni sulla mia faccia

Che cosa hai…

Superuomo o sottomesso sono un umano complesso

E apro le ali… straniero… per…

Il volo dell’angelo che dura un secondo e unisce il magico alla terra

Gioco i miei assi per stare in questo mondo

Trovare spazio per me stesso

Contro le forze di gravità contro ogni logica e contro ogni ragione

Verso quello che troverò

E sono in bilico… sono il pericolo…

Son straniero nella mente per la strada e tra la gente

Che gesti fai…

La mia normalità’ è diversa chi decide cos’è la bellezza

E apro le ali…

Il volo dell’angelo dura un secondo e unisce il magico alla terra

Ridisegnando sottosopra il mondo

Io trovo spazio per me stesso

Contro le forze di gravità contro ogni logica sopra razze e religioni

Verso quello che troverò

E sono in bilico… straniero… e sono il nemico…

… straniero… straniero… ciao…

Litfiba, Straniero: il video ufficiale