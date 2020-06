Sultant’a mia di Rocco Hunt: testo, video e significato della canzone

Sultant’a mia di Rocco Hunt è prodotto da Nazo ed è disponibile dal 3 giugno scorso. Ecco testo, video e significato della nuova canzone del famoso e bravissimo rapper campano.

Sultant’a mia di Rocco Hunt: il testo

E se nun scinn ij sagl n’gopp

Nun m’e mannat a buonanott

Ma a chi ce cunt sti buij

Stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

Vuliss fa na cosa a vot ma ij non teng pacienz

Pecché vogli tutt e subito sinò non fa nient

Tanto o sacc ca ce muor e sott e sott me pienz

Pur si nun t pozz ra tutt’e cos ca ti pretiend

Però si overo tu ce tien

T rong o m nummr e staser

Guardan sta città nu rooftop, ehi

Fumann a stessa robb e Snoop Dogg, ehi

E vist staj troppa bellell co vestit che tien

Pur si arind sto sperann che staser t’o liev

Colp e sta fantasij che vol, ehi

Sacc o profil tuoj a memoria, ehi

E se nun scinn ij sagl n’gopp

Nun m’e mannat a buonanott

Ma a chi ce cunt sti buij

Stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

E se nun scinn ij sagl n’gopp, oi né

Nun m’e mannat a buonanott ajer

Ma a chi c’è cunt sti bucj

Stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

Cu sti ballett ngopp a Tik Tok, ehi

Avissa essere illegale, yeah

Ij veng a miezz a vij ra l’hip hop, ehi

Nun voglio na vita normale, no

En cuoll teng cumpagn ca me piglian in giro

Pcché t veng a controllà pur mentr fatic

Tuo padre forse se n’è accort e già sospett coccos

Figurt si nun s’addumann chi te mann sti ros

P te facess pur na pazzij, na pazzij

Si tu staser invient na bucij, na bucij

Pigl e vestit e duorm a casa mij, casa mij

Ce miet nu moment, si m vuo verament

E se nun scinn ij sagl n’gopp

Nun m’e mannat a buonanott

Ma a chi ce cunt sti buij

Stasera sij sultant a mia, a mia, a mia

E se nun scinn ij sagl n’gopp, oi né

Nun m’e mannat a buonanott ajer

Ma a chi c’è cunt sti bucj

Stasera sij sultant a mia, a mia, a mia.

Sultant’a mia di Rocco Hunt: il significato della canzone

Rocco Hunt ha presentato così il suo nuovo brano: “Dopo un lungo periodo di lockdown, in cui non è stato possibile per le persone stare insieme, questo pezzo è una liberazione. Finalmente ci si può riabbracciare e quindi Se non scendi salgo io, stasera sei soltanto mia. Abbiamo deciso di lanciare il brano sulla chat messenger, e il giorno stesso suonava già nelle macchine e sui balconi, prima ancora che uscisse ufficialmente. Con Valerio Nazo, il producer del brano, ho trovato la mia dimensione, il mio mondo… sono sereno e pronto a far uscire tanta musica prossimamente”.

Sultant’a mia di Rocco Hunt: il video