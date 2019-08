Tam Tam di Arisa: testo e video ufficiale

Tam Tam di Arisa è il suo nuovo singolo, perfetto per l’estate, tratto da Una nuova Rosalba in città. La canzone è stata presentata in anteprima alla finalissima di The Voice of Italy 2019. Ecco testo e video ufficiale del brano.

Tam Tam di Arisa: il testo

Cos’è questo battere nel petto senti qua

Batte forte fa tam tam tam tam

Picchia nella testa dico basta però c’è

Senti come fa beng beng beng beng

E da quando sei comparso e da quando ci sei tu

Tra milioni è più diverso e molto più

E da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

C’è un tamburo qui nel petto

Tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Cos’è questo botto nel mio petto senti qua

Batte forte fa batte forte fa tam tam tam tam

Picchia nel cervello dico basta però c’è

Senti come fa beng beng beng beng

E da quando sei comparso e da quando tu ci sei

Nel mio cuore c’è lo spazio dove stai

E da quando sei comparso il mio cuore fa bum bum

C’è un tamburo qui nel petto

Tam tam beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum dice che io amo te

Non puoi non credere

Non puoi non resistere

Non puoi resiste è formidabile

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Se ti guardo mi fa beng

Se poi mi tocchi fa tre volte beng

Poi si riaccende un tam tam

Se mi parli fa bum bum

Se mi sorridi fa tam tam tam beng beng beng bum bum

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Senti un po’

Questo è il messaggio tu lo capisci o no

Tam tam tam beng beng beng bum bum

Dice che io amo te

Te

Te.

Tam Tam di Arisa: il video ufficiale

