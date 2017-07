Uagliò de I Desideri: testo e video ufficiale

Uagliò de I Desideri è il nome del singolo e dell’album omonimo di Salvatore e Giuliano Iadicicco. Il brano è la title track del loro ultimo lavoro: “E’ la storia di una tipa che fa esplodere il torace con la quale trascorrere una notte intera da ricordare per sempre. Un brano frizzante ed energico”. Ecco il testo e il video ufficiale del brano.

Uagliò de I Desideri: il testo

Dimmi solo se tu ne vuoi ancora

pcchè o tiemp sicur c sta

E giur ca c teng ja nun fa accussi

e pur si nun c stong o saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nun c sta p te o facc ascì

E giuro ca ce teng ja nun fa accussi

e man dint e man sul miezz a vi

e nun esist error ca nun se po’ cagna

pcchè quand stai cca tu m fai impazz

Va tutto ok finché io sono in fase

Alza il volume che cavalco questa base

E guardo lei che mi guarda così

Con lo sguardo tagliente sei la mia kill bill

Io ti vorrei mentre tutto qui tace

Come potrei con te che sei verace

Vorrei sfilarti da dosso il Versace

E passare una notte d’amore con te

Ma tu hai una voglia indifferente sai che non si cambia

Dimmi solo che non sei stanca

Ancor

Uagliò dicevano non sei capace Uagliò

non sento quello che si dice Uagliò

Vorrei solo a farti felice perché in fondo e quello che mi

piace

Uagliò rimmell ancor ca t piac

Uagliò nun cont chell ca s ric

Uagliò Dimmi solo se ne vuoi ancora

perché qui si va avanti aspettando l’aurora

E giur ca c teng ja nun fa accussi

e pur si nun c stong o saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nun c sta p te o facc ascì

E giuro ca ce teng ja nun fa accussi

e man dint e man sul miezz a vi

e nun esist error ca nun se po’ cagna

pcchè quand stai cca tu m fai impazzì

Va tutto ok finché io sono in fase

Ma questa tipa mi fa esplodere il torace

E guardo lei che mi guarda così

E non chiedo più niente dai dimmi di si

Lo sai che c’è basta con queste attese

Siamo qui soli e non servono più scuse

Per sfilarti da dosso il Versace

Esta noche d’amore la passo con te

Ma tu hai una voglia indifferente sai che non si cambia

Dimmi solo che non sei stanca ancor

Uagliò dicevano non sei capace Uagliò

Non sento quello che si dice Uagliò

Vorrei solo a farti felice

Perché in fondo e quello che mi piac

Uagliò rimmell ancor ca t piac

Uagliò nun cont chell ca s ric

Uagliò Dimmi solo se ne vuoi ancora

Perché qui si va avanti aspettando l’aurora

E giur ca c teng ja nun fa accussi

e pur si nun c stong saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nun c sta p te o facc asc

Tornerò ma non ancora mi intriga farlo una volta sola

E non mi chiedere più di restare pcchè o sacc st’ammor

si arriv fa mal

Fatti dire una parola ci incontreremo quel giorno

all’aurora

E sarà un giorno da ricordare quello passato con te

Uagliò rimmel ancor ca te piac Uagliò

nun cont chell ca s ric Uagliò

Dimmi solo se ne vuoi ancora

perché qui si va avanti aspettando l’aurora

E giur ca c teng ja nun fa accussì

e pur si nun c stong saj si semp a mi

E mo vogl sta sul jamm for a ccà

e si o tiemp nun c sta p te o facc ascì

Uagliò.

Uagliò de I Desideri: il video ufficiale