Vanità di Giorgia: il testo e l’audio

Vanità è il nuovo singolo della celebre e amata cantante italiana Giorgia. Il secondo estratto dall’ultimo album della cantautrice romana, Oronero (certificato oro da FIMI / GfK Italia), è stato annunciato sui social dalla star della musica italiana. Per scegliere il secondo singolo, l’artista si è però affidata anche al parere dei propri fan, chiedendo sui propri social quale brano avrebbero voluto sentire in radio. Vanità, il cui testo porta la firma di Giorgia (musica di Emma Rohan e Jez Ashurst), è in rotazione radiofonica dall’1 gennaio 2017 ed è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming. E’ una canzone di denuncia verso una società nella quale il giudizio prevale sul dialogo, ma anche un campanello d’allarme per un’umanità che sembra aver perso la propria rotta. Un testo-critica all’opportunismo e alla falsità dei nostri giorni. Ecco il testo e l’audio del nuovo brano di una delle più grandi e amate artiste italiane di sempre, la cui voce regala emozioni incredibili e virtuosismi tipici delle grandi star della musica internazionale.

Vanità di Giorgia: il testo

Che strana la gente

Che mentre si odia non si pente

Niente è importante

Più del potere in questa civiltà

Dove ognuno traccia il suo destino

Forte come un’eco

Sbatte contro un altro muro

Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore

Che matta la gente (che matta la gente)

Che si ama eppure non si sente (non si sente)

Si vince e si perde (si vince e si perde)

Il privilegio di essere vivente

Perché ognuno traccia il suo destino

Forte come un’eco

Cerca l’immortalità

Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore

Atomi unici, nudi, diversi e vibranti

Siamo distanti, io e te

Come migranti nascosti nell’evoluzione

Siamo distanti, io e te

Io e te

Vanità

Illusione

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

E mi spacca il cuore

Mi spacca il cuore

Docile si arrende al dio migliore

Vanità

Lei non sa

Che è solo un altro imbroglio e tu lo chiami amore

Mi spacca il cuore

Mi spacca il cuore.

Vanità di Giorgia: l’audio