We’re good di Dua Lipa: testo, traduzione e video ufficiale

We’re good di Dua Lipa anticipa la riedizione del suo ultimo disco, Future Nostalgia. La canzone affronta il tema della separazione, del mondo migliore di lasciarsi e di stare bene. Si pensa al futuro e all’accettazione (reciproca) che l’altro possa andare avanti perché, insieme, non può funzionare. Ecco testo, traduzione e video ufficiale del brano.

We’re good di Dua Lipa: il testo

[Verse 1]I’m on an island, even when you’re closeCan’t take the silence, I’d rather be alone [Pre-Chorus]I think it’s pretty plain and simple, we gave it all we couldIt’s time I wave goodbye from the windowLet’s end this like we should and say we’re good [Chorus]We’re not meant to be like sleeping and cocaineSo let’s at least agree to go our separate waysNot gonna judge you when you’re with somebody elseAs long as you swear you won’t be pissed when I do it myselfLet’s end it like we should and say we’re good [Verse 2]No need to hide it, go get what you wantThis won’t be a burden if we both don’t hold a grudge [Pre-Chorus]I think it’s pretty plain and simple, we gave it all we couldIt’s time I wave goodbye from the windowLet’s end this like we should and say we’re good [Chorus]We’re not meant to be like sleeping and cocaineSo let’s at least agree to go our separate waysNot gonna judge you when you’re with somebody elseAs long as you swear you won’t be pissed when I do it myselfLet’s end it like we should and say we’re good [Bridge]Now you’re holding this against me, like I knew you wouldI’m trying my best to make this easySo don’t give me that look, just say we’re good [Chorus]We’re not meant to be like sleeping and cocaine(Like sleeping and cocaine)So let’s at least agree to go our separate ways(To go our separate ways, oh)Not gonna judge you when you’re with somebody elseAs long as you swear you won’t be pissed when I do it myselfLet’s end it like we should and say we’re good

We’re good di Dua Lipa: la traduzione

Sono su un’isola, anche quando sei vicino

Non sopporto il silenzio, preferisco stare da sola

Penso che sia abbastanza chiaro e semplice, abbiamo dato tutto ciò che potevamo avere

È ora che ti saluti dalla finestra

Finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene

Non dobbiamo essere come il sonno e la cocaina

Quindi accettiamo almeno di andare per strade separate

Non ti giudicherò quando sarai con qualcun altro

Finché giuri che non ti incazzerai quando lo farò io stesso

Finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene

Non c’è bisogno di nasconderlo, vai a prendere quello che vuoi

Questo non sarà un peso se entrambi non portiamo rancore

Penso che sia abbastanza chiaro e semplice, abbiamo dato tutto ciò che potevamo

È ora che ti saluti dalla finestra

Finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene

Non dobbiamo essere come il sonno e la cocaina

Quindi accettiamo almeno di andare per strade separate

Non ti giudicherò quando sarai con qualcun altro

Finché giuri che non ti incazzerai quando lo farò io stesso

Finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene

Ora lo stai tenendo contro di me, come sapevo avresti fatto

Sto facendo del mio meglio per renderlo facile

Quindi non guardarmi così, dì solo che stiamo bene

Non dobbiamo essere come il sonno e la cocaina

(Come dormire e cocaina)

Quindi accettiamo almeno di andare per strade separate

(Per andare per strade separate, oh)

Non ti giudicherò quando sarai con qualcun altro

Finché giuri che non ti incazzerai quando lo farò io stesso

Finiamola come dovremmo e diciamo che stiamo bene.

We’re good di Dua Lipa: il video ufficiale