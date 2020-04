Who I am di Melanie C: testo, traduzione e video ufficiale

Who I am di Melanie C è la prima anticipazione dell’ottavo album di inediti da solista della popstar britannica ed è disponibile dal 19 marzo scorso. Ecco testo, traduzione e video ufficiale della canzone.

Who I am di Melanie C: il testo

I was building my armour, so I could fit in

To avoid any drama, I would?shut?my mouth, I?hid

I was lost in the?ruins of who I thought I should be

I forgot I?was?human,?I must set?my body free.

They don’t recognize when I’m being honest

‘Cause I wasn’t before

No, they may not like it but I’m not sorry.

That’s who I am

No, I’ve got nothing left to hide, hide

I’m comfortable with what’s inside-side

That’s who I am

You think you’ve known me all this time, time

But the real me is mine

That’s who I am

That’s who I am.

When I look in the mirror, I finally like what I see

There’s been so many changes

I accept they’re a part of me.

They don’t recognize when I’m being honest

Because I wasn’t before

No, they may not like it but I’m not sorry.

That’s who I am

No, I’ve got nothing left to hide, hide

I’m comfortable with what’s inside-side

That’s who I am

You think you’ve known me all this time, time

But the real me is mine

That’s who I am.

That’s who I am

That’s who I am

Don’t recognize me.

That’s who I am

No, I’ve got nothing left to hide, hide

I’m comfortable with what’s inside-side

That’s who I am

You think you’ve known me all this time, time

But the real me is mine

That’s who I am.

I’m ready to drop my armour

It will make me stronger

Drop my armour, that’s who I am

I’m ready to drop my armour

It will make me stronger

Drop my armour

That’s who I am.

Who I am di Melanie C: la traduzione

Stavo costruendo la mia armatura, così potevo inserirmi

Per evitare qualsiasi dramma, vorrei chiudere la mia bocca, mi nascondevo

Mi ero persa tra le rovine di chi pensavo che avrei dovuto essere

Ho dimenticato di essere umana, devo liberare il mio corpo.

Non riconoscono quando sono onesta

Perché non lo ero prima

No, a loro potrebbe non piacere ma non mi dispiace.

Ecco chi sono

No, non mi resta nulla da nascondere, nascondere

Sono a mio agio con ciò che è dentro

Ecco chi sono

Pensi di avermi conosciuto per tutto questo tempo, tempo

Ma la vera me è mia

Ecco chi sono

Ecco chi sono.

Quando mi guardo allo specchio, finalmente mi piace quello che vedo

Ci sono stati così tanti cambiamenti

Accetto che essi facciano parte di me.

Non riconoscono quando sono onesta

Perché non lo ero prima

No, a loro potrebbe non piacere ma non mi dispiace.

Ecco chi sono

No, non mi resta nulla da nascondere, nascondere

Sono a mio agio con ciò che è dentro

Ecco chi sono

Pensi di avermi conosciuto per tutto questo tempo, tempo

Ma la vera me è mia

Ecco chi sono.

Ecco chi sono

Ecco chi sono

Non riconoscermi.

Ecco chi sono

No, non mi resta nulla da nascondere, nascondere

Sono a mio agio con ciò che è dentro

Ecco chi sono

Pensi di avermi conosciuto per tutto questo tempo, tempo

Ma la vera me è mia

Ecco chi sono.

Sono pronta a lasciare la mia armatura

Mi renderà più forte

Lascia cadere la mia armatura, ecco chi sono

Sono pronto a lasciare la mia armatura

Mi renderà più forte

Lascia cadere la mia armatura

Ecco chi sono.

Who I am di Melanie C: il video ufficiale