Tones and I in concerto in Italia a giugno 2020

Tones and I si esibirà in concerto in Italia a giugno 2020. I fan della 19enne cantante australiana artista, diventata famosa in tutto il mondo grazie alla hit Dance Monkey, sono al settimo cielo.

Quando e dove si esibirà? L’artista si esibirà il 24 e il 25 giugno 2020 in occasione del Rumors Festival, che si terrà al Teatro Romano di Verona, e dell’Unaltrofestival 2020 che si terrà al Magnolia di Milano.

Tones and I, i concerti in Italia

Mercoledì 24 giugno 2020

Teatro Romano – Verona

Rumors Festival

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e su www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 22 novembre 2019

Giovedì 25 giugno 2020

Magnolia – Milano

Unaltrofestival 2020

Prevendite disponibili su www.ticketmaster.it e su www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 22 novembre 2019