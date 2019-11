Tour di Mika: i biglietti saranno nominali

Ai concerti del tour di Mika sarà d’obbligo il biglietto nominale, per contrastare ogni forma di speculazione e il fenomeno del secondary ticketing proprio per diffidare dai circuiti di vendita alternativi e non comunicati tramite i suoi canali ufficiali. Lo rivela Barley Arts in occasione dell’imminente debutto di Revelation Tour di Mika, nei palasport del nostro Paese dal 24 novembre 2019 all’8 febbraio 2020.

I biglietti per tutte le date del Revelation Tour sono disponibili sui canali di vendita ufficiali Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone, mentre per alcune date sono disponibili anche su circuiti locali: Ancona e Bari su Ciaotickets, Napoli su Go2, Montichiari e Padova su Fastickets.

Revelation Tour di Mika: le date dei concerti

TORINO (24 novembre, Pala Alpitour)

ANCONA (26 novembre, PalaPrometeo)

ROMA (27 novembre, Palazzo dello Sport)

CASALECCHIO DI RENO (29 novembre, Unipol Arena)

MONTICHIARI (30 novembre, PalaGeorge)

LIVORNO (2 dicembre, Modigliani Forum)

ASSAGO (3 dicembre, Mediolanum Forum)

PADOVA (1 febbraio 2020, Kioene Arena)

BOLZANO (2 febbraio 2020, PalaOnda)

NAPOLI (5 febbraio 2020, Teatro PalaPartenope)

BARI (7 febbraio 2020, Palaflorio)

REGGIO CALABRIA (8 febbraio 2020, Palacalafiore)

Redazione-iGossip