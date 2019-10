Tour e nuovo singolo in arrivo per Brunori Sas. Il nuovo brano del cantautore calabrese intitolato Al di là dell’amore è disponibile su tutte le piattaforme digitali da giovedì 19 e in radio da venerdì 20 settembre.

A quasi tre anni dall’uscita di A casa tutto bene, album certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, Brunori è pronto per il nuovo disco che è stato anticipato dal pezzo Al di là dell’amore.

Il significato di Al di là dell’amore

Brunori Sas ha commentato il significato del pezzo, via comunicato stampa: “Al di là dell’amore è un canto etico e poetico a tre voci che, partendo da una riflessione sociale, si interroga sulla sempiterna contesa fra ciò che pensiamo sia Bene e ciò che pensiamo sia Male. La stessa struttura del testo è costruita come alternarsi di stati d’animo in attrito, seppur armoniosi. Il primo canto, quello delle strofe, è un disincanto, un ribollire di sarcasmo spazientito, amarezza e rimpianto. Un’invettiva d’impulso contro quella parte di umanità che sembra aver perso per strada i suoi connotati fondamentali. Il secondo, quello dei ritornelli, è la voce di una saggezza antica che invita alla riflessione – ha sottolineato -, al prendere distanza senza distacco, a guardare le cose da una prospettiva più ampia, panoramica, un invito a lavorare anzitutto su se stessi piuttosto che limitarsi a scagliare ogni volta la prima pietra. L’esortazione finale “difendimi al di là dell’amore” si libra sopra i versi precedenti come una specie di preghiera laica. Il tentativo di sintetizzare in quattro parole un’etica intuitiva appannaggio di tutti, che prescinda dai torti e dalle ragioni, dalle ideologie, dai singoli punti di vista. Un comandamento d’amore espresso al di là dell’amore stesso”.

Tour 2020 di Brunori Sas nei palazzetti: le date

Martedì 3 marzo 2020 – Jesolo (VE) @ PalaInvent

Sabato 7 marzo 2020 – Torino @ Pala Alpitour

Venerdì 13 marzo 2020 – Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Domenica 15 marzo 2020 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Sabato 21 marzo 20202 – Firenze @ Mandela Forum

Martedì 24 marzo 2020 – Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 27 marzo 2020 – Roma @ Palazzo Dello Sport

Sabato 28 marzo 2020 – Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 3 aprile 2020 – Bari @ PalaFlorio

Domenica 5 aprile 2020 – Reggio Calabria @ PalaCalafiore

