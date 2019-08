Vasco Rossi annuncia: “La prossima potrebbe essere la mia ultima canzone”

Vasco Rossi ha annunciato in uno dei suoi recenti post social che la prossima potrebbe essere la sua ultima canzone. “Anticipazione estiva! Un nuovo pezzo in arrivo? Tra gitanti festanti – ha dichiarato Il Blasco – Uscirà in autunno La mia ultima canzone che è il riassunto della mia vita, una sintesi. Anche una confessione (forse dovrei citare, con le dovute proporzioni, le Confessioni di Jean-Jacques Rousseau o di sant’Agostino per intenderci). E un decalogo. Quello che mi ha sempre guidato fin qui. Insomma una canzone definitiva. Il mio popolo la apprezzerà molto. E dopo chi vivrà vedrà”.

Il celebre cantautore italiano e rockstar ha poi aggiunto: “Non ho altri interessi. La musica è sempre stata la mia vita. Tutta la mia vita. Solo che oggi sono più rilassato, più distaccato. Tutto quello che volevo dire l’ho detto, l’ho fatto. Ho scritto canzoni che mi appagano”.

Il post social di Vasco ha allarmato i fan anche se il rocker ha specificato che potrebbe semplicemente trattarsi dell’ultimo brano, ma in ordine di tempo.

Redazione-iGossip