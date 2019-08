Libertà è il nuovo album di Rocco Hunt. L’annuncio del suo addio alla musica era soltanto un pretesto di marketing per promuovere il suo nuovo disco e attirare l’attenzione dei media. Sui suoi profili social ha scritto: “Qualcuno mi disse che rimpiangiamo le cose solo quando siamo in procinto di perderle e che la Libertà la apprezziamo solo quando ci viene tolta. Libertà, il mio nuovo album, fuori il 30 agosto”.

La sua scelta di marketing è stata fortemente contestata e criticata da critici e fan. Rolling Stone Italia ha picchiato duro: “Ma questa tua uscita non ha nulla di creativo, e ora lascia a noi quella faccia un po’ così e quel sapore un po’ così. Che bisogno avevi di auto sabotare la tua arte con una mossa del genere? Parlavi di giovani. Speranze. Prospettive per il futuro. Ma ora, forse, non ti crediamo più. Sembravi un vero duro, ma forse eri solo Rocco. Quello sbagliato”.

Redazione-iGossip