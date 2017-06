Viola Valentino lancia il nuovo singolo Il suono dell’abbandono

Viola Valentino ha lanciato il suo nuovo singolo, Il suono dell’abbandono. E’ il secondo estratto dopo Ti amo troppo dall’album Eterogenea Live 2016. La 67enne cantante Virginia Maria Minnetti, che non ha nessuna intenzione di convolare a nozze con Francesco Mango poiché considera il matrimonio inutile e privo di senso, ha presentato il suo nuovo brano con queste parole: “Si tratta di un brano che descrive le emozioni, i sentimenti e la rabbia di chi viene abbandonato, spostandone però la prospettiva. Un episodio raccontato in prima persona attraverso gli occhi di un cane abbandonato dal proprio padrone. La storia viene rappresentata come un vero e proprio rapporto di coppia – ha proseguito la famosa e amatissima artista -, perché un cane è in grado di donare lo stesso affetto, se non maggiore, di un essere umano”.

Eterogenea Live 2016 è un doppio cd dal vivo accompagnato da nuovi brani inediti. “L’ho registrato durante le tappe del tour dello scorso anno – ha dichiarato qualche mese fa Viola a Il Giornale Off – e contiene alcuni miei successi musicali come Comprami, Romantici, Sola, Stronza e molti altri in un nuovo incredibile sound carico ed energetico. In più, ci sono anche nuove canzoni, tra cui il singolo che s’intitola Ti amo troppo. Il brano, che porta la firma di Francesco Mignogna e Giovanni Germanelli, parla di un amore malato, rovinato dalla violenza e racconta la presa di coscienza di una donna”.

La tracklist dell’album Eterogenea Live 2016

CD1

SKY

LE PROVE DI UN ADDIO

SEI UNA BOMBA

ONDA TRA LE ONDE

ROMANTICI

DIMENTICARE MAI

SOLA

VERSO SUD

ADDIO AMOR

BLACK QUEEN

IL POSTO DELLA LUNA

ANCHE NOI FACCIAMO PACE

L’UNICA DONNA

COMPRAMI

STRONZA

BARBITURICI NEL THE

CD2

SERA COI FIOCCHI

MIRAGGIO

ANIME D’AUTUNNO (LIBERTANGO)

ALBA CHIARA

SI MI VA

VIA TOLEDO

LA BAMBOLA

IL SUONO DELL’ABBANDONO

TI AMO TROPPO