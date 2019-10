Voglio essere tua è il nuovo album di Giordana Angi, che è disponibile nei negozi tradizionali e negli store digitali dall’11 ottobre scorso. Il secondo disco della seconda classificata di Amici di Maria De Filippi 18 è stato pubblicato su etichetta Virgin Records/Universal Music Italia.

L’album prodotto da Carlo Avarello contiene dieci tracce: otto pezzi in italiano e due in francese. “Tutto questo è un sogno – ha detto la cantante di Amici -, un sogno che prende il nome di “Voglio essere tua”, il mio secondo disco. Un secondo disco scritto tra i volti delle persone che ho incontrato quest’estate, un volto di un paesaggio italiano bellissimo, di un amore sbocciato e un profondo senso di gratitudine per tutto ciò che la vita mi sta continuando a dare”.

Voglio essere tua di Giordana Angi: la tracklist dell’album

1. Oltre mare con Alberto Urso

2. Stringimi più forte

3. Le 4 Milano

4. Voglio essere tua

5. Ti vorrei adesso

6. Lola

7. Sempre pronti a giudicare

8. Paura di morire non ne ho

9. 400 Proiettili

10. Encore

Redazione-iGossip