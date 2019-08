We are not your kind degli Slipknot uscirà il prossimo 9 agosto. Ad anticipare il progetto discografico è il singolo Unsainted, pubblicato lo scorso 16 maggio. La band musicale statunitense tornerà inoltre ad esibirsi in Italia nel 2020. Su Instagram il gruppo ha pubblicato il dettaglio delle date del suo prossimo tour mondiale previsto nel 2020, che toccherà l’Italia (Milano per la precisione) in una sola occasione.

We are not your kind degli Slipknot: la tracklist dell’album

1. INSERT COIN

2. UNSAINTED

3. BIRTH OF THE CRUEL

4. DEATH BECAUSE OF DEATH

5. NERO FORTE

6. CRITICAL DARLING

7. LIAR’S FUNERAL

8. RED FLAG

9. WHAT’S NEXT

10. SPIDERS

11. ORPHAN

12. MY PAIN

13. NOT LONG FOR THIS WORLD

14. SOLWAY FIRTH

Redazione-iGossip