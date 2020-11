Francesco Chiofalo di Temptation Island si è rifatto: “Ho fatto un trapianto di barba”

Francesco Chiofalo di Temptation Island si è rifatto la barba. L’ex fidanzato della web influencer ed ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne Selvaggia Roma si è sottoposto a un trapianto di barba.

Francesco Chiofalo – Foto: Instagram

Francesco Chiofalo ha deciso di rifarsi la barba a Istanbul in Turchia, perché la sua era poco folta e definita. L’ex concorrente di Temptation Island si è mostrato dopo l’operazione, scatenando una raffica di commenti e giudizi negativi da parte dei suoi numerosi follower.

C’è da dire che anche lui non è sembrato molto contento del risultato. L’ex compagno di Selvaggia Roma ha espresso tutto il suo malcontento su Instagram Story: “Ho fatto un trapianto di barba. Cavolo però non mi vedo migliorato. Quando uno si fa un’operazione di chirurgia estetica dovrebbe vedersi meglio e invece se mi guardo nello schermo mi viene un colpo. Quindi penso che vi stia venendo un colpo anche a voi per quanto sono cambiato in peggio”.

Chiofalo ha poi proseguito: “Era giusto che facessi vedere il volto a tutti perché non devo vergognarmi di nulla. Questa è una situazione provvisoria, anche se ho aspettato dei giorni, perché prima era troppo impressionante. Ora sto meglio rispetto a prima. Hanno preso i capelli da dietro e li hanno trapiantati sul volto. Volevo avere la barba da sempre e non l’avevo come gli altri. Vedevo che ce l’avevano tutti e la volevo anche io, era un mio desiderio. Me la sono fatta trapiantare chirurgicamente. Stavo male perché non l’avevo. Io la voglio, come ce l’hanno tutti i maschi la voglio anche io. Sono contento di aver fatto questa cosa e vedere alla fine la mia bella barba folta”.

Il suo ultimo intervento di chirurgia estetica ha sollevato polemiche e critiche… e voi che cosa ne pensate?