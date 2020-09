Gemma Galgani di Uomini e Donne dopo il lifting: ecco com’è diventata la dama del trono over

Gemma Galgani di Uomini e Donne dopo il lifting sembra davvero un’altra persona. Com’è diventata la dama del trono over? Fino a qualche settimana fa l’ex fidanzata (mediatica?) di Giorgio Manetti e Nicola Vivarelli, soprannominato Sirius, negava ogni ritocchino o intervento di chirurgia estetica dalle pagine del settimanale Di Più Tv: “Io rifatta? Non è assolutamente vero. Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.

Gemma Galgani prima e dopo – Foto: Gossipblog.it

Ora Gemma Galgani ha confessato durante la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne di aver negato i ritocchini per fare una sorpresa a Nicola Vivarelli. L’acerrima nemica vip di Tina Cipollari ha spiegato di avere smesso di vedere il giovane cavaliere a luglio perché voleva fosse una sorpresa. Sirius non l’ha presa affatto bene e ha accusato Gemma di non averlo voluto incontrare e di essere stata distante. L’ha accusata di non aver voluto approfondire la conoscenza con lui.

In questi giorni il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti ha pubblicato un articolo sulla chiacchieratissima e famosa dama torinese. Ecco cosa si legge nel trafiletto: “Nulla sarà più come prima si legge nello spot di Uomini e Donne ed in effetti Gemma Galgani non sembra più la stessa: il suo viso è molto più liscio e tirato, le rughe di un tempo sembrano scomparse. Merito di un lifting di cui parlerà lei lunedì”.

La “trasformazione” di Gemma ha ovviamente spaccato in due il popolo della rete. C’è chi apprezza molto il lifting della dama torinese e chi l’accusa di essere stata ipocrita e falsa.

